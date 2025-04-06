Le Moulin à laine d’Ulverton à l’honneur au Carrousel du Louvre
Ulverton — Le Moulin à laine d’Ulverton s’est démarqué lors du Salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme : équipement, valorisation & innovation, tenu au prestigieux Carrousel du Louvre, à Paris.
Julie-Ann Logan, directrice générale du Moulin, y a présenté la conférence « Les musées en milieu rural, une nouvelle ère d’immersion et d’interaction », mettant en avant les pratiques innovantes des petites institutions culturelles en région.
Elle a illustré ses propos avec des initiatives du Moulin, comme « Avant de perdre le fil » (visite en réalité augmentée), les thés culturels, les ateliers de transmission intergénérationnelle, et « La Fabrique du Petit Bas ».
« Participer à ce salon, c’est faire entendre la voix des petites institutions patrimoniales qui innovent avec peu de moyens, mais beaucoup d’imagination, de passion et
Le Salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme réunit institutions culturelles et experts en innovation pour repenser les pratiques muséales et touristiques. Il met en lumière les savoir-faire, outils et solutions qui façonnent l’avenir des lieux de culture.
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