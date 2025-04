Yvon Daigle expose à la bibliothèque de Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Le Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton recevra Yvon M. Daigle, artiste peintre et ami de l’esprit de l’art naïf.

M. Daigle est cofondateur du Musée des beaux-arts de Sherbrooke et fondateur du Musée d’art naïf international de Magog.

L’artiste peintre exposera une dizaine d’œuvres à la bibliothèque municipale de Saint-Denis-de-Brompton, du mois d’avril au mois de juin 2025.

Le 11 avril 2025, les gens pourront rencontrer l’artiste lors d’un vernissage, en formule 5 à 7, à la bibliothèque municipale, 1485, route 222, à Saint-Denis-de-Brompton.

Durant ce vernissage, on entendra le guitariste Jean Paré. Yvon Daigle, né à Bathurst, en 1939, possède un baccalauréat ès arts, une licence en théologie et une maîtrise en philosophie. Il a enseigné la philosophie au Cégep de Sherbrooke de 1969 à 1997. En 1974, il se découvre un talent de peintre naïf. Monsieur Daigle a cofondé le Musée des beaux-arts de Sherbrooke avec Jeannine Blais, et il a fondé le Musée d’art naïf international de Magog. Il est aussi l’auteur de plusieurs livres qu’on pourra emprunter à la bibliothèque municipale.

Le Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton, organisme à but non lucratif, a pour vocation de mettre en lumière les talents artistiques, artisanaux et créatifs locaux, de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de Saint-Denis-de-Brompton ainsi que de favoriser le développement et le rayonnement culturels de la communauté locale par le biais d’activités et d’événements.