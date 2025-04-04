Star Académie : Les élèves de l’école Saint-Philippe derrière Katrine
Windsor - Après plusieurs semaines de défis, de performances marquantes et d’apprentissage intensif, Star Académie s’apprête à tirer sa révérence avec sa grande finale prévue pour le 6 avril sur les ondes de TVA. Ce dernier spectacle tant attendu déterminera qui, de Mia ou Katrine, remportera le prestigieux titre de grande gagnante de cette édition.
À Windsor, les élèves de l’école Saint-Philippe ont décidé d’appuyer la candidature de Katrine Sansregret. Vendredi matin, ils ont tourné une vidéo d’encouragement à la finaliste de Star Académie.
Pour le grand final de l’émission Star Académie, Jean-Philippe Dion et son équipe ont organisé une soirée inoubliable en invitant des personnalités célèbres. Parmi eux, le chanteur de renommée internationale Calum Scott, ainsi que Krystel Mongeau, grande gagnante de l’édition 2022, qui foulera à nouveau la scène du concours.
Le suspense est donc à son comble alors que les deux finalistes se préparent à livrer une dernière performance qui marquera cette saison de Star Académie.
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