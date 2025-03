Les talents de Line Blouin au cœur de la sortie d’un livre d’art de la Guilde des artistes

Danville — Au cours des dernières semaines, nous apprenions que La Guilde des artistes de la région de Drummondville (GDA) procédait à la sortie d’un tout nouveau livre d’art, dans lequel le talent créatif de l’artiste danvilloise Line Blouin figurait avec une place de choix.

Intitulé « Sous l’œil de l’artiste », le livre fera l’objet d’un lancement officiel le jeudi 6 mars prochain, à 16 h, au Centre de diffusion Axart, situé au 219 de la rue Heriot, à Drummondville.

« Ce livre riche en couleur contient 23 œuvres des membres de la Guilde et autant de poèmes, grâce à une heureuse collaboration avec les Poètes réapparus, une longue histoire d’amitié avec les artistes vendéens. Cet ouvrage est une invitation à plonger dans des allégories et des visions d’un monde meilleur imaginé par 30 artistes et poètes.

Le lancement de ce livre sera suivi du vernissage des œuvres originales de l’exposition Sous l’œil de l’artiste, celles-là mêmes qui se trouvent dans ce livre d’art. On se rappellera aussi que les 23 tableaux et poèmes sont présentés en grand format, sur panneaux, au parc des Voltigeurs de Drummondville jusqu’en juillet 2025.

Les œuvres illustrées dans ce livre d’art sont celles de : Doris Bellefeuille, Joyce Blackburn, Line Blouin, Denise Champagne, Linda Cyrenne, Caroline Doyon, Nathalie Dupont, Annie Gentesse, Sylvie Godin, Nathalie Hébert, Eneida Hernandez, Sonia Lachapelle, Francine Laplante, France Letendre et Françoise Rainville, toutes membres de la GDA.

Les poètes participants sont : Françoise Bidois, Françoise Bourmaud, Olivier Douget, Sophie Guillermin, Thierry Jouet, Fabrice Hernico, Francis Lempérière, Christian Plain, Stéphanie Plouvier, Jacqueline Orsonneau, Karine Rabiller, Marie-Frédérique Rabiller, Denise Riffé, Éric Thibaudeau et Jean-Paul Vivier, membres des Poètes réapparus (France). » A notamment fait mention l’organisme par voie de communiqué. Ajoutons qu’il en coûtera 25 $ pour se procurer un exemplaire de cet ouvrage artistique, qui sera disponible jusqu’au 30 mars, chez Axart, ainsi qu’au kiosque de la GDA dans le cadre du Symposium des arts de Drummondville qui se tiendra aux Promenades Drummondville, les 7, 8 et 9 mars prochains.