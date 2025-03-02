L’organisme RAVIR sera en résidence à Sherbrooke avec son exposition collective

Saint-Georges-de-Windsor — Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) exportera sa magie quelques semaines à l’extérieur du territoire de la MRC des Sources avec l’exposition collective en arts visuels intitulée « RAVIR en lumière ».

C’est au Centre culturel Le Parvis, aménagé au rez-de-chaussée de l’ancienne église Cœur-Immaculé depuis l’année 2010, que les artistes exposeront leurs œuvres du 26 février au 30 mars prochain. Les visiteurs auront ainsi le bonheur de contempler le talent et le savoir-faire de : Louise-Andrée Roberge, Donald Mercier, André Lachaine, Isabelle Therrien, Line Blouin, Véronique Boislard, Laurier Mercier, Anouk Lacasse, Noël-Ange Coderre, Jean-Pierre Chapleau, Patricia Huber, Serge Viau, Suzanne Ferland et Lucie Benoit.

Par le fait même, la direction de RAVIR lance une invitation à ceux et celles qui aimeraient rencontrer la pléiade d’artistes engagées et ainsi assister au vernissage du mercredi 5 mars, lequel sera présenté en formule 5 à 7.

C’est donc un rendez-vous au 987 rue du conseil, dans le secteur Est de la ville de Sherbrooke auquel vous convie RAVIR. Veuillez prendre note que les heures d’ouverture du Centre Culturel Le Parvis sont du mardi au vendredi de 11 h à 16 h ou lors des événements spéciaux. Pour de plus informations, on communique au 819-566-6264.