Le Festival biennal Masq’alors lance un appel aux artistes locaux

Saint-Camille — La 9e édition du Festival international du masque du Québec, Masq’alors, se tiendra du 31 mai au 8 juin prochain dans la petite municipalité de Saint-Camille.

Les organisateurs de l’événement qui se déroule tous les deux ans lance cette année un appel aux talents locaux, alors que l’organisation recherche des artistes en arts visuels et en métiers d’arts de la région des Sources et à proximité, afin de se joindre à l’exposition collective officielle du Festival qui sera présenté à l’Espace Hortense du P’tit Bonheur de Saint-Camille du 25 mai au 29 juin 2025.

« Le thème est évidemment le masque sous toutes ses formes ! Nous vous invitons à explorer et à partager votre vision contemporaine de cet objet fascinant, qu’il soit en deux ou trois dimensions, portables ou non. Laissez libre cours à votre créativité et à vos interprétations personnelles. L’exposition sera un véritable terrain de jeu pour l’imaginaire, et nous cherchons des œuvres qui reflètent la diversité et l’audace de la création actuelle. », laisse savoir la direction du seul Festival en Amérique du Nord, exclusivement dédié à l’art du masque sous toutes ses formes.

Les artistes intéressés doivent faire parvenir un dossier comprenant de trois à quatre photos de leur travail, ainsi qu’un texte expliquant comment ils souhaiteraient interpréter le masque à l’adresse courriel [email protected] et les gens ont jusqu’au vendredi 7 mars 2025 pour faire soumettre leur dossier aux organisateurs.