Danville — Ayant vu le jour en juin 2024 à Magog, le collectif « Bientraitance » l’exposition qui déménage !, formé de huit artistes estriens, dont la peintre danvilloise Line Blouin, s’arrête quelques semaines au cœur du village de cette dernière, alors que l’ensemble des œuvres seront en résidence au parc de l’étang Burbank jusqu’au mois d’avril prochain.

L’exposition itinérante se pose donc présentement à Danville, avant de poursuivre son périple estrien, qui prévoit notamment des arrêts du côté de Richmond et de Lac-Mégantic un peu plus tard au cours de l’année.

Lancé en présence de la mairesse de Danville lors d’un point de presse tenu à l’hôtel de ville le 22 janvier dernier, on souligne que cette exposition permettra de sensibiliser les Estriens en présentant visuellement des attitudes, des gestes ou des paroles qui causent du tort (maltraitance) ou au contraire, qui font du bien (bientraitance).

« Cette exposition permet de réfléchir et d’ouvrir le dialogue avec soi et les autres sur le sujet de la maltraitance. Elle présente en douceur et en beauté cette réalité dont on parle peu. En regardant des œuvres qui sont des exemples de maltraitance, on se sent plus libre d’en parler, on trouve les mots et on prend conscience. L’art est un puissant outil pour sensibiliser les gens. », mentionne Joanne Gardner de la Table de concertation des aînés du Val-Saint-François.

Il est important de mentionner que […]« Les artistes ont bénéficié d’une formation sur la maltraitance avant de se lancer dans la création. Ceux qui ont témoigné de leur expérience créative ont avoué que la période de création les a sorties de leur zone de confort, que ce soit en faisant des œuvres d’un format différent ou même en étant confronté à leur propre réalité. Un des artistes a comparé son expérience de création à un processus de guérison. »

« Prendre part à ce projet fut une expérience intergénérationnelle qui a réuni des artistes de tous les coins de l’Estrie, de toutes les générations et de différents styles artistiques autour d’un thème qui nous concerne tous. La maltraitance peut avoir un impact immédiat à court et à long terme sur la santé physique et mentale de la personne aînée. Elle touche à la fois les personnes aînées qui vivent à domicile, en milieu d’hébergement ou dans tout autre milieu de vie. La maltraitance peut être physique, psychologique, matérielle ou financière, sexuelle, organisationnelle ou encore se rapporter à la violation des droits ou à l’âgisme. Bravo aux artistes qui ont su représenter la maltraitance dans toute sa complexité et ses subtilités. », ajoute Céline Delorme de l’organisme DIRA-Estrie.

Avec son œuvre intitulée « Mère-Veillante », laquelle fut réalisée à l’aide de techniques mixtes sur bois, l’artiste Line Blouin se joint aux créateurs Nadia Loria Legris de Sherbrooke, le racinois Serge Ferrand, Elizabeth Paradis-Proteau (Sherbrooke), Jessica Ruel (Granby), Geneviève Bureau (Lac-Mégantic), Caroline Dostie (Canton de Hatley) et Isabelle Lambert (Sutton), dans un collectif au message des plus inspirants.

C’est donc avec joie que la Ville de Danville et la Corporation de développement de l’Étang Burbank accueillent cette exposition unique dans un cadre enchanteur et accessible à tous situé au 150 de la rue Water à Danville. À noter qu’un audio guide en ligne est aussi disponible à l’adresse https://bit.ly/47zsHvd.

Cette exposition est notamment soutenue par : le CIUSSS Estrie-CHUS, la Table de concertation estrienne contre la maltraitance des personnes aînées, la Table de concertation des aînés Memphrémagog et la Table de concertation pour les aînés de Val-Saint-François.