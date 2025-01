L’Harmonie Val-des-Sources célèbre ses 95 ans

Val-des-Sources — Fondée en 1930 et doyenne des activités culturelles de la région, l’Harmonie Val-des-Sources fête cette année son 95e anniversaire d’existence. Afin de souligner ce fait d’armes important et célébrer avec la communauté, l’organisation tiendra une série d’événements au cours de l’année.

Tout d’abord, l’Harmonie aura retenu la date du 18 janvier dernier pour y tenir une répétition publique, alors que la salle de répétition du 311 de la rue Lafrance à Val-des-Sources vibra au son du projet Nouveau Souffle entre 9 h et midi. Ayant pris son envol en août dernier, le projet vise notamment à former une relève musicale en offrant des cours de formule parascolaire dans plusieurs écoles de la région.

Organisme à but non lucratif, l’Harmonie Val-des-Sources regroupe des musiciens âgés de 2 à 80 ans. L’organisation […] « présente des concerts de musique diversifiée, en plus d’offrir — par l’entremise de son École — des cours de musique de qualité aux personnes de la région qui désirent débuter ou parfaire leur formation musicale aux instruments à vent et percussions. », nous souligne la direction de l’Harmonie.

Un autre événement important à mettre à l’agenda prochainement est le concert gratuit qui sera présenté le vendredi 7 février prochain 20 h à la salle Notre-Dame-De-Toutes-Joies. Maestro Christian Beaucher et l’Harmonie senior invitent donc le public à se joindre à eux dans une ambiance chaleureuse et décontractée, afin de pouvoir bénéficier pleinement de cette soirée qui marquera le lancement officiel de la 95e saison.

À noter qu’un service de bar sera sur place et que les portes ouvriront à compter de 19 h 30.