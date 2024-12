Le 5e évènement créatif multi-arts de RAVIR sera présenté au Wagon Volant de Wotton

Wotton — Poursuivant sa série d’événements créatifs multi-arts, le regroupement des artistes vivants en ruralité (RAVIR) est fier d’inviter la population à son dernier arrêt de la série, lequel aura lieu le vendredi 20 décembre prochain au pub créatif — auberge Le Wagon Volant de Wotton. Présentée de 18 h à 20 h, l’activité gratuite se voudra similaire aux précédentes dans sa forme et comprendra de l’animation musicale, sous la gouverne du talent du duo d’accordéon et voix de « Cavalières », ainsi que la création d’une peinture collective. Une fois de plus les gens sont invités à apporter tabliers et pinceaux, afin de se joindre à l’artiste Isabelle Therrien et au collectif sur place. À noter que le restaurant et le service de bar seront également disponibles aux consommateurs payants.

Le duo « Cavalières », ce sont les inséparables amies Shanti Legault et Erika Eggena, qui vous transporte au cœur d’un voyage musical incroyable allant de l’Europe de l’Est à l’Amérique centrale, en passant par la France et la Russie.

« Des rythmes nomades, des couleurs vives, et des envolées lyriques à couper le souffle » RAVIR

Quant à l’artiste associée au volet de l’art visuel « […] Isabelle Therrien : Dans ses nombreuses facettes de créations artistiques, Isabelle est tombé en amour avec la géométrie sacrée, les symboles anciens et l’utilisation de motifs fractals, lesquels dépeignent bien la façon dont elle voit le monde en son sens profond.

Elle conçoit des œuvres vibrantes de couleur et pleines de mouvement qui représentent l’interconnexion entre tout ce qui est. Elle a récemment développé une expertise en création de murales. Ce grand format lui donne plus de liberté créative et met en valeur l’abstraction de l’art et de la spiritualité qui définit son style », mentionne également RAVIR dans la note de présentation à la presse.