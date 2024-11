Le Centre d’art de Richmond nommé pour son initiative « Le classique, c’est chocolat »

Richmond — Le Centre d’art de Richmond apprenait récemment sa nomination aux Prix en arts et culture, présentés par le Conseil de la culture de l’Estrie pour son initiative « Le classique, c’est chocolat ».

L’organisme est nommé dans la catégorie prix développement culturel aux côtés de la Maison des arts de la parole et du Musée Colby-Curtis.

Les lauréats seront dévoilés lors de L’Apéro culturel qui se déroulera au Centre culturel Le Parvis à Sherbrooke, le lundi 9 décembre prochain.

« Le classique, c’est chocolat » est une série de concerts classiques ouverts aux familles comprenant une activité de médiation pour les 4-12 ans et une initiation à la musique classique autour d’un chocolat chaud.

Dans un premier temps, les parents ou grands-parents assistent paisiblement à un concert classique, pendant que, dans une salle adjacente, les enfants participent à un atelier créatif en lien avec le répertoire présenté sur scène, animé par l’artiste multidisciplinaire Mylène Guay.

Un battement prévu entre l’avant-dernière et la dernière pièce permet aux enfants d’intégrer la salle afin d’assister à une pièce. Tandis que les enfants rejoignent l’ensemble des spectateurs, l’équipe de bénévoles du Centre d’art s’affaire à distribuer des chocolats chauds aux petits et aux plus grands.

S’ensuit enfin une discussion avec les artistes et le public, autour d’un chocolat chaud. La présence des enfants dans la salle et l’aspect décontracté de la discussion génèrent des échanges plus spontanés, moins hermétiques. Les spectateurs se sentent davantage à l’aise de poser des questions et en ressortent plus investis dans leur relation avec l’artiste.

La série sera à nouveau présentée à l’hiver 2025.