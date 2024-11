L’artiste danvilloise Line Blouin parmi le collectif « Artistes de Cœur »

Danville — Du 28 novembre au 1er décembre prochain, le Centre multifonctionnel de Saint-Lambert en banlieue de Montréal, accueillera l’expo-vente 2024, intitulée « De la couleur contre la douleur » dont une partie des profits sera remise à la Fédération des maisons d’hébergement pour femme.

Chapeauté par le collectif « Artistes de Cœur » et ses partenaires, l’événement prendra son envol par un vernissage qui se tiendra le jeudi 28 novembre de 18 h à 21 h.

Présenté sous la présidence d’honneur de mesdames Florence Longpré, Rebecca Déraspe et Ines Talbi, ces dernières uniront leur engament pour la cause des femmes, espérant ainsi témoigner d’une force collective pouvant émerger lorsque des voix s’unissent pour une cause essentielle.

Près de 40 artistes en arts visuels (peintres et sculpteurs) seront sur place et en exposition lors de ces journées thématiques.

Parmi eux nous retrouvons entre autres une artiste professionnelle de la région des Sources, en l’occurrence Mme Line Blouin de Danville qui vient ainsi joindre son expression artistique au collectif et à la cause des femmes.

Notamment reconnue pour ses œuvres aux signatures parfois poétiques, féministes et écoféministes, le travail de Mme Blouin s’intègre parfaitement à la réflexion et à la cause que porte « Artistes de Cœur ».

« L’année 2024 a été, une fois de plus, marquée par des tragédies violentes touchant de nombreuses femmes et leurs enfants. Face à cette réalité bouleversante, il est plus crucial que jamais de s’unir pour apporter aide et réconfort à celles qui en ont besoin. […] Venez découvrir le talent d’artistes québécois.es passionné.e.s qui vous présenteront des œuvres uniques. En tant que communauté, montrons notre soutien à ces femmes et à ces enfants qui ont tellement besoin de notre solidarité. Ensemble, nous avons le pouvoir d’agir. », mentionne Mme Sylvie Pelletier, présidente du Collectif Artistes de Cœur et son équipe en marge de l’expo-vente « De la couleur contre la douleur ».