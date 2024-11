Un quatrième événement créatif multi-arts de RAVIR

Saint-Camille — Après Saint-Georges-de-Windsor, Saint-Adrien et Val-des-Sources, voilà que le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) invite la population à son quatrième atelier créatif multi-arts qui se tiendra pour sa part du côté du P’tit Bonheur de Saint-Camille le 22 novembre prochain.

L’évènement, qui se déroulera de 11 h 30 à 13 h 30 lors de la thématique du Vendredi Pizza de l’endroit, permettra la création d’une murale de peinture collective.

C’est ainsi que les gens désireux de participer à l’activité sont priés d’apporter leurs effets, tels que tablier, peinture et pinceaux. Comme il s’agit d’un créatif multi-arts, l’événement pourra compter sur la présence du collectif d’artistes FunkArt Explosion qui regroupe deux guitaristes et une peintre.

« C’est une invitation à explorer le territoire des influences réciproques, de l’inspiration et de l’improvisation. Les musiciens nous amènent dans un univers plutôt funk avec des influences folk-blues-soul et parfois des nuances sonores psychédéliques. Le but de cette union est de partager leur amour commun pour l’art et la créativité en laissant place à l’improvisation. Les artistes sont Véronique Boislard, Martin St-Hilaire et Christian Proulx. » ,mentionne le groupe RAVIR.

C’est donc dire qu’il sera possible pour les visiteurs de profiter pleinement de l’événement soit en mangeant, en écoutant, regardant ou encore en participant activement à la confection créative de la murale.