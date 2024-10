Val-des-Sources lance une bande dessinée numérique pour son 125e anniversaire

Val-des-Sources — La ville de Val-des-Sources avait convié la population dans les locaux de la bibliothèque municipale à 19 h le vendredi 27 septembre dernier dans le cadre du dévoilement et donc du lancement officiel d’une bande dessinée numérique survolant l’histoire et le passé plus contemporaine de la municipalité.

« Asbestos — Une histoire à ciel ouvert » telle est l’appellation donnée à la création entièrement et brillamment réalisée par l’équipe du Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du Multimédia de Saint-Adrien (BEAM), à l’aide de la technologie issue de l’intelligence artificielle. C’est en effet le résultat du travail et du génie créatif des artistes Pierre-Philippe Côté, alias le bien connu Pilou, de même que Antoine Bellemare-Pépin et Guillaume Gagnon-Lortie.

Assurément inspiré des bandes dessinées manga, le trio avait reçu pratiquement carte blanche afin de réaliser une œuvre qui allait à la fois pouvoir faire revivre le passé de la ville minière d’Asbestos et jumelé celle-ci à l’histoire que se forge aujourd’hui Val-des-Sources.

Jonchée d’images quelque peu caricaturées et/ou éclatées, cette bande dessinée se démarque assurément par le souci du détail que l’on retrouve en ses pages.

Accompagné d’une description narrative et s’étalant sur une très courte durée de quatre minutes et 20 secondes, « Asbestos — Une histoire à ciel ouvert » se définit ni plus ni moins comme étant un trait d’union générationnel dont le passé se retrouve aujourd’hui gravé dans un horizon d’avenir où la mémoire collective saura trouver une nouvelle façon d’imager ce qui était, tout en accueillant ce qui est maintenant, sans pour autant se priver du droit d’imaginer ce que Val-des-Sources pourrait être demain.