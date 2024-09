Trois journées pour célébrer la culture dans le Val-Saint-François

Richmond — Dans le cadre des 28es Journées de la culture, qui se dérouleront du 27 septembre au 29 septembre 2024, la MRC invite les jeunes et moins jeunes à profiter des nombreuses activités qui seront offertes gratuitement sur le territoire du Val-Saint-François. Les Rencontres Hydro-Québec sont de retour cette année. Huit activités seront offertes dans le Val grâce à l’aide financière de ce programme, rendue possible par l’implication d’Hydro-Québec.

Des activités gratuites qui visent à célébrer la culture et à la rendre accessible à tous.

Les Journées de la culture sont initiées et orchestrées par Culture pour tous. Ce sont trois journées durant lesquelles des activités gratuites et ouvertes à tous sont offertes pour favoriser un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Plusieurs lieux mettront la culture à l’honneur dans le Val-Saint-François. Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, à Valcourt, le Centre d’Art de Richmond, le Café Fabulé à Saint-François-Xavier-de-Brompton, la Galerie Perkins et le Musée de la Société d’histoire de Richmond, à Melbourne, ainsi que les municipalités de Bonsecours, d’Ulverton, de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de Windsor. Pour connaître l’ensemble des activités inscrites à la programmation des Journées, visitez le site web www.journeesdelaculture.qc.ca.

27 septembre

• Moulin à laine d’Ulverton : exposition temporaire et concours d’illustrations de la légende Ariane et le Fil de l’eau, vendredi, de 12 h à 17 h.

• Café Fabulé, à Saint-François-Xavier-de-Brompton : soirée slam, graffiti et karaoké avec musicien pro, vendredi, de 17 h 30 à 21 h 30.

• Bibliothèque de Bonsecours : heure du conte, atelier de création littéraire et cours de chant professionnel, vendredi avant-midi, et atelier de création littéraire et rencontre avec un jeune auteur, vendredi après-midi.

28 septembre

• Moulin à laine d’Ulverton : exposition temporaire et concours d’illustrations de la légende Ariane et le Fil de l’eau, samedi, de 10 h à 17 h.

• Au parc du Centre culturel Yvonne L. Bombardier, à Valcourt : prestation de Djembé africain et atelier de percussions animé par Balby, dégustation de limonade et de café colombiens, création d’une bannière collective géante, samedi, de 11 h à 15 h.

• Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, au Parc des Pionniers : journée culturelle (cirque, atelier de danse swing et musique), samedi, de 13 h 30 à 20 h.

• Centre d’art de Richmond : atelier d’expérimentation musicale Bercer le temps, samedi, de 12 h à 17 h.

29 septembre

• Moulin à laine d’Ulverton : exposition temporaire et concours d’illustrations de la légende Ariane et le Fil de l’eau, samedi, de 10 h à 13 h.

• Municipalité d’Ulverton, à la salle communautaire : La guitare au Sud avec Sébastien Deshaies : Exploration des guitares du monde, dimanche, de 14 h à 16 h.

• Bibliothèque de Bonsecours : cours de chant professionnel, dimanche, de 10 h à 16 h.

• Maison de la culture de Racine : activité de médiation culturelle autour de l’exposition de boutons, visites guidées commentées et création d’une courtepointe collective, dimanche, de 13 h à 16 h.

Pour plus de détails sur la programmation des activités prévues dans le cadre des Rencontres Hydro-Québec, consultez le site www.journeesculture.qc.ca/projets/les-rencontres-hydro-quebec.