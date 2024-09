Pascal Castonguay et MiRebelle en nomination au 11e Gala Country

Val-des-Sources - Une belle nouvelle attendait le musicien Pascal Castonguay et les membres de son groupe MiRebelle au cours des dernières semaines, alors que la troupe a vu leur plus récent microalbum éponyme, recevoir une nomination dans la catégorie Album — réinterprétation au prochain Gala country qui se tiendra en octobre prochain à la salle MTELUS de Montréal (anciennement le Métropolis).

Sous l’animation de la populaire chanteuse Guylaine Tanguay, les artistes country du Québec se réuniront afin de célébrer ce volet de la musique en province et au-delà. L’Asbestrien d’origine Pascal Castonguay, ainsi que ses acolytes Pierre Côté et Johanne Provencher, se retrouvent donc finalistes pour un prix « Willie » dans cette catégorie prisée en compagnie des artistes Julie Daraîche, Matt Lang, de même que Lwazo Sirois et le dernier rodéo.

Par ailleurs le trio de musiciens conclura sa série de spectacles été/automne avec un arrêt à la Salle Kingsey de Kingsey Falls, le vendredi 4 octobre prochain à 20 h.

Pour l’occasion, le groupe pourra compter sur la présence et la participation de leur réputé ami, auteur-compositeur et interprète, Jerry Cormier. Il s’agira certes d’un autre moment fertile en émotions pour Pascal Castonguay, que de revenir jouer tout près de la maison et devant les siens.

Le moment sera également bien choisi pour le public, alors que ces derniers pourront être à même de découvrir le nouvel extrait du groupe, soit la reprise en formule country bien entendu, de la populaire chanson à succès « Aux portes du matin » de Richard Séguin.

D’ores et déjà disponible en radio et sur les plateformes numériques, cette réinterprétation dynamique et rafraichissante de la chanson coïncide avec le 33e anniversaire de sortie du tube original.

« Les harmonies vocales du trio offrent un vibrant hommage à cette grande chanson, surprenant par son originalité et sa profondeur. Richard Séguin lui-même, touché par cette nouvelle version, a exprimé son appréciation pour l’interprétation et la production de MiRebelle, souhaitant bonne route au groupe et à la chanson. Enregistrée au Québec et mixée à Los Angeles, cette version de Aux portes du matin se distingue par son influence new country et son énergie unique. Le vidéoclip, réalisé par Pascal Castonguay, accompagne le lancement de ce nouveau simple. », mentionne le groupe.