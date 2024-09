Alain Caron quitte la présidence du Symposium des Arts de Danville au terme d’une édition record

Danville — Au terme d’une 25e édition sous une coprésidence d’honneur et couronnée de succès, où on évalue à plus de 15 000 le nombre de visiteurs qui ont sillonné les rues de la municipalité de Danville lors de la fin de semaine de la fête du Travail, l’heure est maintenant au bilan pour le conseil d’administration du Symposium des Arts et ses dirigeants.

Ainsi, après avoir vu l’édition 2024 attirer les foules et enregistrer des ventes records pour les artistes, le président du C.A. de l’organisme, M. Alain Caron profita de l’occasion pour informer le comité de ses intentions de se retirer du poste de direction qu’il occupait depuis quelques années, afin de passer officiellement le flambeau à la relève.

Dans un communiqué émis par le président fondateur M. Rénald Gauthier et le Symposium des Arts de Danville, on peut lire les commentaires du principal intéressé.

« Après le succès remarquable de la 25e édition, je pars avec le sentiment du devoir accompli. Mon engagement et mon dévouement pour le Symposium ont toujours été guidés par la volonté de faire rayonner cet événement unique. J’ai mis tout mon cœur et mon énergie à la réussite de notre mission, et je suis fier du chemin parcouru », de mentionner M. Caron qui demeure attaché à l’organisme et qui continuera tout de même à suivre avec beaucoup d’intérêt les activités du Symposium, tout en espérant que celui-ci conserve une place de choix dans le paysage culturel et artistique de la région. Afin de pallier le départ d’Alain Caron, c’est l’actuelle vice-présidente, Mme Mélanie Gauthier qui assurera l’intérim en attendant la nomination prochaine de la personne qui occupera de manière officielle le siège de la présidence du C.A.

D’ici là […] le conseil d’administration entend bâtir sur cette édition grandiose et a déjà annoncé que le peintre Guy Paquet, reconnu à travers le pays pour son art, agira à titre de président d’honneur du 26e Symposium, qui aura lieu à la fin de l’été 2025.