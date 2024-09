Pour soutenir la recherche et la diffusion de l’histoire orale, populaire et patrimoine autochtone

Val-Saint-François — La MRC du Val-Saint-François invite les organismes, les municipalités, les bibliothèques, les institutions culturelles, les personnes ayant l’appui d’un organisme à but non lucratif à participer à l’appel de projets pour le Fonds d’initiatives culturelles (FIC) Histoire orale, populaire et patrimoine autochtone d’ici le 27 octobre 2024. Un montant total de 10 000 $ sera attribué à des projets visant à diffuser ou approfondir l’histoire de notre région.

Pour marquer ce lancement, les personnes présentes au Couvent Mont Saint-Patrice ont pu rencontrer Jean-Pierre Le Glaunec, directeur du département d’histoire de l’Université de Sherbrooke, qui a donné une conférence sous forme d’atelier interactif intitulé « Faire de l’histoire à l’échelle locale et régionale ! ».

Les objectifs du FIC 2024 — Histoire orale, populaire et patrimoine autochtone :

• Permettre au plus grand nombre de s’initier à la méthodologie historique ;

• Valoriser et diffuser le patrimoine historique du Val ;

• Diversifier les sujets historiques diffusés sur le territoire ;

• Créer un sentiment d’appartenance par la connaissance du territoire ;

• Accroître la participation des citoyens aux activités artistiques et culturelles se déroulant sur le territoire du Val-Saint-François ;

• Faciliter la création d’un partenariat entre les intervenants culturels, les organismes à vocation patrimoniale et les autres secteurs d’activité pour une offre culturelle variée.

L’aide financière est versée sous forme de subvention, non récurrente. Le montant maximum de l’aide financière par projet est de 5 000 $.

Les organismes sans but lucratif, les municipalités, les bibliothèques, les institutions et les personnes, groupes ou associations non incorporés, ayant l’appui d’un organisme sans but lucratif admissible, situés dans le Val-Saint-François peuvent participer à cet appel de projets.

Consultez les détails de cet appel et le formulaire d’inscription sur le site de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca, dans la section socioculturelle du menu Développement socioéconomique. Pour soumettre un projet, envoyez vos propositions à [email protected] avant le 27 octobre 2024, 16 h 30.