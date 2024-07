Le centre-ville de Richmond s’anime au rythme du cirque

Richmond — Encore cette année, dès le 30 août, le centre-ville de Richmond s’animera au rythme du cirque.

Ainsi, le samedi 31 août, pendant trois heures d’ambiance festive, la rue Principale de Richmond deviendra le royaume des acrobates, des marionnettes géantes, des clowns, de la fanfare, des musiciens et des danseurs. Une trentaine d’artistes et musiciens de rue performeront.

« Il s’agit d’un cirque ambulatoire. La rue Principale de Richmond se prête vraiment à ça. La première année, nous avons eu 700 personnes qui provenaient d’un peu partout. L’an dernier, ce sont 1200 personnes qui ont pris part aux activités de cirque », souligne Laurent Frey, directeur général de la Corporation du Pays de l’ardoise.

Ce mois du cirque dans une petite ville régionale est une initiative menée dans le cadre de la revitalisation de la rue Principale de Richmond.

Sarah Touchette, directrice générale de l’organisme, le Vent dans les arts, agira comme régisseuse. Elle coordonnera tout le travail des artistes présents. « Il n’y aura pas de temps morts. Les artistes présents démarreront leur performance les uns après les autres. Il y aura de l’ambiance sur les lieux de l’événement durant ces trois heures, soit de 13 h à 16 h. C’est promis », de dire M. Frey.

Le caricaturiste Claude Ferrand de Racine sera sur place au plus grand plaisir des enfants présents.

« C’est une bonne façon pour les enfants de sortir leurs parents. C’est une activité qui s’adresse vraiment à toute la famille », de dire le directeur général.

Sur place, grâce à un partenariat avec la MRC du Val-Saint-François, le Village du réemploi prendra place au même moment. « Tous ceux qui donnent une seconde vie aux objets seront là, comme les friperies », précise M. Frey

En plus de son volet éducatif, le cirque a pour vocation d’initier un public jeune à différentes pratiques et expressions circassiennes comme la jonglerie, l’aérien, le jeu clownesque et l’équilibre. Au cours des deux samedis suivants, des ateliers de cirques sont prévus à l’horaire, toujours sur la place René-Thibault.

Acupunk

La veille, le vendredi 30 août, le centre-ville accueillera les marionnettes géantes du Théâtre de la Dame de Cœur. Acupunk est une prestation mettant en mouvement Éria et Terrenis, deux marionnettes géantes de 5,5 mètres (18 pieds) et ayant pour thématique l’acupuncture de la terre pour la guérir de ses blessures. Sur un mode métaphorique, les deux personnages utilisent de longues perches pour dénouer les nœuds et rééquilibrer les courants énergétiques souterrains et tout ce qui se trouve influencé à sa surface à l’image de l’acupuncture traditionnelle.

Juste avant la performance des marionnettes géantes, dès 16 h, la Société philippine de Richmond s’installera au centre-ville pour le Mabuhay Fest durant lequel musique et plats traditionnels seront à l’honneur. « Ils ont l’intention d’inviter tous les Philippins de l’Estrie à cette grande fête ouverte à tous », termine le directeur général.