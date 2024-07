Val-Saint-François — La MRC annonce le lancement de l’appel de projets en histoire orale, populaire et patrimoine autochtone pour le Val-Saint-François. Cet événement se tiendra le mardi 27 août 2024, de 17 h à 19 h, au Couvent Mont Saint-Patrice, à Richmond.

Un montant total de 10 000 $ sera attribué à des projets visant à diffuser ou approfondir l’histoire orale, populaire ou le patrimoine autochtone de notre région. Cet appel est ouvert à tous, incluant les municipalités et les organismes à but non lucratif (OBNL).

Cet appel de projets s’inscrit dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2024 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ).

Pour marquer cette occasion, Jean-Pierre Le Glaunec, directeur du département d’histoire de l’Université de Sherbrooke, donnera une conférence intitulée « Faire de l’histoire à l’échelle locale et régionale ! ».

« Nous invitons toutes les personnes intéressées à se joindre à nous pour cet événement, qui permettra de mettre en lumière et de valoriser notre patrimoine commun. »

Pour confirmation : [email protected].