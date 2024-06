Une 33e saison au Musée de l’ardoise

Richmond — Le Musée de l’ardoise recevra les visiteurs à compter du 27 juin prochain, du jeudi au dimanche, de 11 h à 16 h. Entre autres, les visiteurs pourront voir l’exposition d’un groupe de huit femmes artistes du collectif « Dalle de verre Québec ».

L’exposition permanente Feuillets d’ardoise et tranches de vie illustre un pan méconnu du développement des Cantons-de-l’Est. Elle permettra un voyage dans le temps pour révéler les propriétés et l’histoire de cette pierre dont l’exploitation au 19e siècle a eu des impacts économiques et sociaux dans la grande région de Richmond.

À titre d’exemples, les carrières des environs de Kingsbury et Melbourne fournissaient 80 % de l’ardoise à toiture utilisée au Canada. Le premier édifice du parlement fédéral à Ottawa et les bureaux de poste et de douanes à travers le pays ont été couverts de l’ardoise provenant des Cantons-de-l’Est. Aussi, la majorité des experts carriers qui travaillaient à extraire l’ardoise estrienne provenait du Pays de Galles.

Large rayonnement

Situé à Richmond, le Musée de l’ardoise est l’une des étapes du « Chemin des Cantons » : une route touristique qui permet de découvrir les Cantons-de-l’Est autrement… Il s’agit d’une route qui met en valeur le patrimoine bâti et naturel sur un parcours de 430 kilomètres traversant 31 municipalités.

Installé dans une église dont le bâtiment datant de 1889 est cité patrimonial, le Musée est aussi un des arrêts de la nouvelle offre touristique « Dimanche dans les Cantons » qui, à travers des sites patrimoniaux uniques, présente l’histoire, l’architecture et la spiritualité dans les Cantons-de-l’Est. Il s’agit d’un projet mis en place en partenariat avec Tourisme Cantons-de-l’Est et l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec.

Un groupe de huit femmes artistes

Le Musée présente la première exposition d’un groupe de huit femmes artistes du collectif « Dalle de verre Québec » : L’Art en éclat.

À travers des créations originales mêlant tradition et modernité, transparences, reflets, ombres, couleurs, dégradés, ces artistes mettent de l’avant l’univers fascinant de la dalle de verre.

Cette exposition temporaire a grandement été inspirée par la verrière de grandes dimensions installée au Musée depuis l’automne 2022. Il s’agit d’une œuvre majeure réalisée dans les années 1960 par un maître verrier renommé et qui, plus de 50 ans après sa création, revit au Musée de l’ardoise et motive un groupe d’artistes à explorer les multiples facettes de la dalle de verre.

Le Pays de l’ardoise comprend les municipalités du Canton de Cleveland, Canton de Melbourne, Village de Kingsbury, Richmond et Ulverton.

Le Musée est situé au 5, rue Belmont à Richmond et il accueillera les visiteurs du 27 juin au 1er septembre 2024, du jeudi au dimanche, de 11 h à 16 h. Pour plus d’information : museedelardoise.ca