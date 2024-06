Appel de projets pour le Fonds d’initiatives culturelles du Val-Saint-François

Richmond — La MRC du Val-Saint-François informe les organismes, les municipalités, les artistes et les institutions culturelles que l’appel de projets pour le Fonds d’initiatives culturelles (FIC) 2024 est ouvert jusqu’au 28 juin. Ce fonds, doté de 10 000 $, vise à soutenir des activités de médiation culturelle permettant des échanges et des expérimentations artistiques entre le public et les artistes locaux.

La médiation culturelle permet une rencontre directe entre le public, les artistes et une discipline artistique, que ce soit à travers des ateliers, des créations collectives, ou des échanges avec des professionnels (rencontres-discussion, visites guidées).

Les objectifs du FIC 2024 — médiation culturelle :

• Permettre au plus grand nombre de s’initier aux techniques de création artistique ;

• Rendre l’art et la culture accessible à tous ;

• Accroître la participation des citoyens aux activités artistiques et culturelles se déroulant sur le territoire du Val-Saint-François ;

• Faciliter la création d’un partenariat entre les intervenants culturels et les autres secteurs d’activité pour une offre culturelle variée.

L’aide financière est versée sous forme de subvention, non récurrente. Le montant maximum de l’aide financière par projet est de 5 000 $.

Les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions et les artistes situés dans le Val-Saint-François peuvent participer à cet appel de projets. Consultez les détails de cet appel et le formulaire d’inscription sur le site de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca, dans la section Socioculturel du menu Développement socioéconomique. Pour soumettre un projet, envoyez vos propositions à [email protected] avant le 28 juin 2024, 16 h 30.