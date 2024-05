De l’acrylique pour peindre des fleurs…

Richmond — France Côté, d’Ulverton, exposera 25 de ses tableaux à la galerie Couleurs en Principale, 160, rue Principale Nord, à Richmond. L’artiste visuelle présentera alors une exposition solo.

Bien connue dans le milieu municipal et paramunicipal de la région de Richmond, France Côté entretient depuis des années une passion soutenue, mais discrète pour la peinture. Bien installée dans les vallons bucoliques d’Ulverton depuis plus de 50 ans, elle compose avec la nature qui l’entoure et l’inspire.

Les fleurs sont les personnages centraux de ses créations et sa joie est de les faire vivre peu à peu à partir d’une toile vierge.

« Je me concentre sur les fleurs. Au début, c’étaient des paysages et un peu de tout. Maintenant, ce sont vraiment les fleurs qui sont mon sujet principal », souligne Mme Côté.

Formée initialement par Mario Verdon du Centre d’art de Richmond et par Rénald Gauthier, elle poursuit ensuite sa pratique chez l’artiste Francine Béliveau.

Ses fleurs aux tons pastel s’animent de tracés amples et délicats. Les mauves, les roses et les fuchsias dominent dans la fraicheur d’un style qui ne cesse de s’affirmer.

« Les détails des fleurs m’attirent. Je vis par ailleurs dans la nature. Donc, des fleurs, j’en ai beaucoup. Je les contemple. Je m’amuse ensuite à les reproduire sur une toile vierge avec l’acrylique », de dire l’artiste-peintre.

« La peinture pour moi, poursuit-elle, c’est vraiment un moment de détente. C’est un moment où on ne pense à rien d’autre. C’est un excellent moyen d’évasion. C’est un temps de gratitude. »

Le vernissage se déroulera le samedi 4 mai prochain, de 14 h à 17 h. L’artiste visuelle sera également présente le samedi 18 mai, de 14 h à 17 h.

Située au cœur de la rue Principale de Richmond, la galerie Couleurs en Principale présente les œuvres d’artistes visuels et d’artisans d’art du Pays de l’ardoise au nord des Cantons-de-l’Est.

Elle est un élément central d’un projet de revitalisation du centre-ville de Richmond issu d’une collaboration entre la Ville de Richmond et ses citoyens en 2021. La Corporation du Pays de l’ardoise, organisme parapublic, assure la gestion de la boutique-galerie au sein d’autres initiatives comme un bureau d’accueil touris6que agréé, des projets de mobilisation citoyenne et de revitalisation commerciale.