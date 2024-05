L’espoir et la prévention au cœur du message véhiculé par Nathalie Simard

Val-des-Sources — De passage pour une très rare fois dans le secteur des Sources, la chanteuse et conférencière bien connue Nathalie Simard était à l’affiche du côté de la bibliothèque de Val-des-Sources le vendredi 19 avril dernier, avec sa conférence musicale « Osez reprendre son pouvoir » présentée dans le cadre de la semaine du livre.

Largement inspirée par ses expériences de vie personnelle, l’artiste s’est livrée sans tabou dans un moment d’échanges et d’interactions intimes avec le public.

Tantôt à l’aide de lecture d’informations, de présentations statistiques ou encore via des exemples concrets de la réalité à laquelle elle a dû faire face dès son plus jeune âge, et durant certaines autres étapes de sa vie également, Nathalie Simard a certainement mis en lumière une multitude de facettes de violence auxquelles les femmes et les hommes sont malheureusement trop souvent exposés, sans savoir qu’il existe des ressources pour leur venir en aide et ainsi mettre fin aux abus quels qu’ils soient.

Violences physiques et psychologiques, intimidation, inceste, cyberviolence, violence conjugale, violence sexuelle et financière, voilà autant de sujets abordés par l’artiste multidisciplinaire lors de cette soirée où le chant a également occupé une place de choix, au plus grand plaisir des détenteurs de billets.

Revisitant quelques pièces de son répertoire, de même que certains grands classiques de la francophonie en compagnie de son guitariste, Nathalie Simard sait définitivement trouver la bonne tonalité pour aborder avec espoir et justesse, les côtés parfois plus sombres de notre existence.

Rencontré quelques minutes à peine avant son spectacle, l’ancienne enfant chérie du Québec s’est généreusement confiée à l’auteur de ces lignes, sur les raisons et motifs qui l’ont incité à prendre la parole et d’aller à la rencontre des gens aux commandes d’une conférence empreinte d’émotions.

« Bien que nous véhiculons la conférence depuis plusieurs mois, voire quelques années maintenant, celle-ci demeure toujours pertinente, car il y a malheureusement encore beaucoup de mauvaises surprises qui émanent de l’actualité de nos jours. Il s’agit donc de travailler en prévention et en sensibilisation contre toutes les formes de violences […] tout en apportant de la solidité dans la vie des gens, afin que les gens puissent en quelque sorte devenir des sentinelles en ressortant de la conférence, c’est donc très important de bien outiller les gens, car si j’avais eu la chance de l’être moi-même à l’époque, probablement que je n’aurais jamais passée par où j’ai passé. »

« Le sujet est sérieux, mais on tente d’avoir quand même du fun et d’aborder le tout dans l’amour, dans la lumière. […] on remarque une belle avancée au niveau de la sensibilisation au Québec et on parle de plus en plus des services d’aides qui sont disponibles, que l’on pense notamment aux services CALACS, CAVAC, les maisons d’hébergements, on remarque l’évolution dans la société et que ça avance, tranquillement peut-être, mais ça avance. »

« Comme on dit à la maison de thérapie Maison Grande Ours Montérégie, www.grandeoursemonteregie.org, donc je suis la marraine, travaillons à partir des quatre P, c’est-à-dire le Plus Petit Pas Possible, au final l’important c’est d’en faire un et ainsi de se mettre en action. », de commenter des plus sympathiquement l’artiste.

C’est donc avec une panoplie d’émotions revisitées, des notions-conseils approfondies et assurément un élan d’espoir rehaussé, que les personnes du public ont regagné leur domicile au terme d’une conférence-spectacle qui n’aura certes laissé personne indifférent.