Nathalie Simard de passage à Val-des-Sources dans le cadre de la semaine du livre

Val-des-Sources - La bibliothèque de Val-des-Sources recevra prochainement de la belle visite, alors que la personnalité bien connue Nathalie Simard sera de passage dans l’ancienne ville minière le 19 avril à 19 h.

La chanteuse et artiste multidisciplinaire viendra ainsi présenter une conférence aux accents musicale, intitulée « Oser reprendre votre pouvoir » dans le cadre de la semaine du livre qui se déroulera du 15 au 19 avril prochain.

Par ailleurs, plusieurs autres festivités entoureront la tenue de cette semaine particulière qui aura pour thématique À chacun son histoire. Ainsi, le 15 avril à 18 h 30, marquera le lancement officiel de la bande dessinée virtuelle du 125e anniversaire de la ville, racontant en mots et en images, l’histoire d’Asbestos/Val-des-Sources.

L’événement d’animation Les missions secrètes de l’agent 008 produit par le théâtre petit Bus et destinée au milieu scolaire, tiendra l’affiche le 16 avril, alors que l’atelier « Carnet d’un voyage » de Line Blouin, invitera les participants dûment inscrits, à créer une carte routière imaginaire à partir de photos personnelles, écritures, dessins et collages, lors de la journée du mercredi le 17.

Affichant complet depuis plusieurs semaines déjà, le spectacle très attendu de l’humoriste Dominic Paquet occupera pour sa part la plage horaire du jeudi soir à 20 h.

Notamment réalisée en partenariat avec la Caisse Desjardins des Sources, ainsi que les députés Alain Rayes et André Bachand, la semaine du livre 2024, s’annonce des plus intéressantes et diversifiée à la bibliothèque de Val-des-Sources.

