Jérôme 50 en spectacle à Saint-Camille

Saint-Camille — Un phénomène de personnage, un parolier hors pair et des mélodies accrocheuses. Un peu comme l’enfant maudit qu’auraient eu Richard Desjardins et Dédé Fortin, Jérôme 50 nous propose un spectacle hors de l’ordinaire alors qu’il nous amène littéralement dans son camp de vacances, lieu imaginaire où s’unissent premières amours, trips d’acide et questionnaires existentiels.

Par ses anecdotes aux finales inattendues, son humour pince-sans-rire et ses improvisations toujours justes, l’auteur-compositeur-gangster-interprète offre un spectacle à la fois puissant, touchant et théâtral.

Jérôme 50 a Le Québec tatoué sur le cœur. Il ne cache pas tout l’amour qu’il porte à sa province et à sa ville natale. Véritable amoureux des mots, Jérôme 50 arrive à les manier avec autant d’ingéniosité que les grands poètes d’ici.

Tels un Dédé Fortin ou un Desjardins de l’ère post-numérique, il conçoit la langue comme une pâte à modeler, qu’il s’amuse à façonner en s’imposant des contraintes de forme. C’est un univers entier qu’il met en chansons.

Fort du succès de son premier album La hiérarchill et de son projet Le camp de vacances de Jérôme 49, il a vu sa chanson « Tokébakicitte » fracasser des records de diffusions et se hisser au haut des palmarès des radios francophones.

Du trad au pop punk en passant par le disco ou le country, Jérôme est partout là où on ne l’attend pas. La suite du projet, un album intitulé Antigéographiquement, est parue le 10 novembre 2023. https://www.youtube.com/watch?v=1FfEz14F7-0

Le vendredi 12 avril 2024 à 20h, au P’tit Bonheur de Saint-Camille à la Salle Félix-Leclerc.