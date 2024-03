Les Boulettes visent à faire aimer la lecture aux enfants

Saint-Claude — Viviane Thibault-Liboiron, de Saint-Claude, vient de publier le livre Les Boulettes ayant comme objectif de favoriser la lecture chez les nouveaux lecteurs.

S’adressant aux jeunes lecteurs novices et à une clientèle nécessitant une aide supplémentaire, le livre pour enfant Les Boulettes raconte six histoires abordant chacune une notion académique ou une activité.

En fait, ce sont de petits monstres qui vont aider le jeune lecteur débutant en maternelle ou en 1re année à apprendre et à apprécier la lecture. Les Boulettes visent les enfants de quatre à sept ans.

« Avec les bulles-sons et les vagues de segmentation, c’est comme si on revenait à la base de la lecture. Chaque histoire aborde une notion académique ou une activité. La Boulette demande l’aide du lecteur, le félicite et le remercie. À la fin, elle propose un apprentissage complémentaire. Finalement, pour encourager les apprenties Boulettes, un jeu permet le renforcement positif, et bien sûr, encourage les efforts et la poursuite de la lecture autonome », raconte Mme Thibault-Liboiron.

Tout au long du livre, le jeune lecteur est soumis à une série d’émotions. « L’enfant peut donc mettre un nom sur une émotion. C’est important », insiste l’écrivaine.

Mme Thibault-Liboiron est autrice, infographiste et étudiante en éducation spécialisée. Elle assume aussi le rôle de maman d’un enfant présentant des troubles de l’hyperactivité, pour qui lire est une torture.

Dans cet ouvrage, elle s’est associée à Élise Guillemette, une orthopédagogue qui a minutieusement soigné la segmentation des mots et les boites-sons.

« Le livre sert vraiment à lire de façon autonome. Les lettres sont très grosses. J’ai choisi une typographie très ronde pour que ce soit facile de lire. »

C’est en pleine pandémie que Mme Thibault-Liboiron a eu l’idée de créer ce livre pour enfants. « En première année, j’ai vu qu’il y avait beaucoup d’élèves qui avaient de la misère à lire. Il y avait un abysse entre certains jeunes. C’est là que j’ai décidé d’écrire un livre pour aider les enfants qui ont plus de difficulté », soutient-elle.

« Pour la lecture, poursuit-elle, il faut y aller lentement, mais régulièrement. Une page ou deux par jour peut suffire. Et il ne fait pas oublier de récompenser l’enfant. Je demande à l’adulte de l’accompagner dans la lecture. »

Les Boulettes peuvent également servir dans un processus d’apprentissage d’une langue seconde. D’ailleurs, un de ses livres se retrouve aujourd’hui au Yukon.

Afin de mettre en circulation son livre, Mme Thibault-Liboiron a fondé sa propre maison d’édition. « Ils se sont envolés comme des petits pains chauds », affirme Mme Thibault-Liboiron.

Des exemplaires du livre sont accessibles à la bibliothèque de Saint-Claude et de Windsor. On peut se procurer Les Boulettes sur le site Internet lesboulettes.com.