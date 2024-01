Le Jardin des funambules en vedette dans un documentaire

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Situé à Saint-François-Xavier-de Brompton, le Jardin des funambules fait l’objet du documentaire « Récolter l’hiver » qui sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec, le mercredi 10 janvier, dès 20 h.

Ainsi, les maraîchers Corinne Tougas, Vincent Marcoux, Mélisande Leblanc et Vincent Lafleur-Michaud produisent des légumes destinés aux abonnés de leur ferme sous forme de paniers hebdomadaires, ainsi qu’aux épiciers.

Ils se sont lancés dans le projet de culture en serre froide après 4 ans de production rentable et bien organisée. Les cultures d’hiver, comme le céleri, la bette à carde et le persil, leur permettent de répondre à une demande forte pour leurs produits à longueur d’année, mais aussi de diversifier leurs revenus et d’enlever un peu de pression sur la production estivale.

Ensuite à 21 h « Récolter l’hiver : la discussion », une tribune animée par Marie-Louise Arsenault au cours de laquelle elle reçoit des invités pour approfondir le sujet.