Des élèves inspirent un spectacle de théâtre

Richmond — Alors qu’elle termine une résidence de création au Centre d’art de Richmond, rendue possible grâce au financement du CALQ et son entente territoriale avec l’Estrie, l’artiste de Val-des-Sources Marilou Ferlandt propose son spectacle de Noël Madame Pissenlit au pays des glaces en formule banc d’essai, le 2 décembre prochain.

Dans le cadre de sa démarche artistique, Marilou Ferlandt a visité les élèves de deuxième et de troisième année des écoles Plein-Coeur (Richmond) et Saint-Philippe (Windsor) cet automne, pour les initier à des techniques de co-création et leur permettre de prendre part aux coulisses de la création d’une œuvre théâtrale. Ces derniers ont contribué à ficeler le scénario du spectacle, qui prendra la route dans une tournée des CPE de l’Estrie cet hiver.

En résulte un spectacle d’ombres dynamique, original et un brin magique, adressé aux 3 à 8 ans, qui invite le jeune public à entreprendre un grand voyage vers l’Arctique, afin de récupérer une lettre envoyée par erreur au père Noël.

Le spectacle sera présenté au Centre d’art de Richmond à 15 h et sera suivi d’une animation guidée par l’artiste. Billets en vente au centredartderichmond.ca