Les six lauréats des prix en culture dévoilés lors de la Célébration culturelle des Sources

St-Adrien - Ravir a le grand honneur de présenter les lauréats de 6 prix en culture qui ont été dévoilés lors de la Célébration culturelle des Sources ce vendredi 29 septembre au centre Le Camillois de Saint-Camille.

Afin de faire l’éloge au monde des arts en ruralité, Ravir organisait une soirée festive ponctuée de prestations et de nominations. Plus de 170 personnes assistaient à la toute première édition de cet événement culturel tant attendu par les artistes, les organisations culturelles et la population du territoire des Sources et de ses municipalités limitrophes. Une soirée animée avec finesse et intelligence par le monologiste danvillois, Richard Letendre, où l’humour et le plaisir furent à l’honneur.

Les lauréats qui se sont distingués quant à leur excellence, leur visibilité et leur dynamisme durant les deux dernières années, ont tous reçu un prix de 500$ et une reconnaissance de leurs pairs des plus mérités.

Le prix découverte jeunesse a été décerné à Adèle Lasnier, jeune pianiste, écrivaine et illustratrice de Richmond qui a participé à une série de concerts intitulés « La relève à la rencontre de la communauté ».

Le prix implication bénévole a été offert à Manon Vaillancourt grâce aux nombreuses activités organisées pour la société d’histoire de Wotton. Elle a été la coordonnatrice du 9ème Festival du Québec Défricheur sous le thème : « Reconnaissance de Jean-Paul Guimond - Maître de traditions vivantes ».

Le prix littérature a été octroyé à Anny-Eve Perras, écrivaine et artiste multidisciplinaire nouvellement résidente de Wotton. Elle réalisait le lancement de son livre d'artiste « Coquille de soi » en 2022 à la galerie G de BR de Danville.

Le prix en arts visuels a été remis à Anouk Lacasse, peintre de Val- des-Sources qui puise son inspiration dans la danse, la nature, la féminité...la vie artistique d'Anouk Lacasse a été ponctuée d'ateliers, de symposiums, de salons et d’expositions.

Le prix en arts de la scène a été remporté par Roxane Beaulieu, résidente de Melbourne, claviériste, pianiste, enseignante de musique qui a été maintes fois sur scène avec « Nora la Trotteuse », le groupe « MAZ » et le groupe jazz « Tangara ».

Le prix reconnaissance Ravir, toutes disciplines confondues, offert aux membres Ravir, a été décerné à Shanti Legault. Résidente de Saint-Adrien, musicienne multi-instrumentiste, enseignante, directrice de la chorale « Dud’ili’d’Ham », du groupe de percussion « Batucadham » et de l’événement récurrent « Abrakabaret », Shanti a reçu son prix avec fierté au grand plaisir d’un public littéralement ravi de sa soirée.