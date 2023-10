Les leçons de la nature en exposition à la bibliothèque de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Lors des journées de la culture, qui se tenaient les 30 septembre et 1er octobre derniers à Val-des-Sources, l’organisme la Source d’Arts a présenté une exposition s’imprégnant, comme son titre l’évoque, des leçons de la nature.

L’événement a pris son envol au cours de la dernière fin de semaine à la bibliothèque municipale et sera accessible aux heures normales d’ouverture jusqu’au samedi 7 octobre prochain à midi.

Issue de l’imaginaire de M. Benoît Cardinal, concepteur et commissaire de l’événement.

« L’idée a jailli comme une source sur un rocher se mariant avec la lumière jouant une sonate de clapotis au gré du coloris majestueux de la forêt boréale. Ce fluide imaginaire la Source d’Arts l’a accueilli dans l’ouverture, malgré le côté novateur et inusité du projet. », pouvait-on lire dans la note de presse émise par M. Cardinal de La source d’Arts.

Le communiqué souligna également la valorisation des matières récupérées du démontage d’une maison ancienne, qui aura servi à la fabrication des infrastructures de l’exposition, donnant ainsi une nouvelle utilité à ces produits de la nature.

« Cette belle aventure a pris son envol grâce au comité artistique composé de Rénald Gauthier, Patricia Hubert, Gisèle Prud’homme, Mélanie et Brigitte Martin, conseillère artistique organisationnelle. Tous des créateurs artistiques dans leurs cheminements et participants par leurs talents et expertises à la création de ce carrefour artistique. De plus, d’autres artistes bénévoles à la Source d’Arts ont participé avec leurs œuvres à la réalisation de cette aventure à grandeur humaine, à grandeur d’arts, il y a Sébastien Darveau, Hélène Bouchard, Lise Hébert, Monique Leblanc, Michel Bédard et Jacques Richer. Tout cela a suscité une sorte d’alcôve nous invitant à faire comme une incursion dans un boisé où la beauté envahit tous nos sens, cet aménagement regroupant la poésie, l’art visuel, la sculpture, la photographie et l’art sonore est un hymne au plus grand sage qui existe dans ce monde : La Nature. », ajoute la plume de Benoît Cardinal.

L’organisme désire profiter de l’occasion pour remercier quelques partenaires, dont la ville de Val-des-Sources pour l’emplacement mis à la disposition de l’exposition et par le fait même de son soutien à l’art.

Des remerciements étaient également adressés aux députés ; provincial, André Bachand et fédéral, Alain Rayes, pour leurs implications financières.