Karen Young & Marianne Trudel : Chansons de Joni Mitchell

Saint-Camille - À la demande générale, Karen Young et Marianne Trudel, deux artistes exceptionnelles, entières et attachantes, reviennent à Saint-Camille samedi le 9 septembre 2023 à 20h. Les deux complices poursuivent leur exploration des chansons de Joni Mitchell en nous offrant de nouvelles relectures originales et extrêmement touchantes. Deux grandes artistes au sommet de leur art! Ce concert célébrera les 50 ans de carrière de Karen Young!

« Le mythique P’tit Bonheur de Saint-Camille ouvre sa saison d’automne avec un duo impressionnant. Venez vivre une expérience culturelle inoubliable dans un décor enchanteur et bucolique », nous raconte Benoit Bourassa, directeur artistique. « Terminez votre été dans la paix et la douceur des chansons de la célèbre chanteuse folk Joni Mitchell. Une soirée unique en Estrie », de poursuivre Benoit Bourassa.

Marianne Trudel est pianiste, compositrice, improvisatrice, et arrangeuse. Artiste généreuse et attachante, véritable dynamo sur la scène musicale québécoise et canadienne, Marianne Trudel a démontré maintes fois ses talents et son sens aiguisé de la créativité. Sa musique, qui transporte et émeut, peut difficilement être cataloguée, ce qui en fait une de ses forces: à la fois sophistiquée et accrocheuse, authentique et unique.

L'auteure-compositrice-interprète et arrangeuse Karen Young a fait ses débuts professionnels avec un single, la chanson folk Garden of URSH parue en 1971. À la mi- 70, elle a développé une passion pour le jazz qui ne la quittera plus. Récipiendaire du prix Oscar-Peterson en 2016 et bénéficiaire d'une bourse de carrière du CALQ en 2008, Karen Young a remporté avec Michel Donato le Prix

Félix de l'Album jazz avec Contredanse en 1988, et celui de l'Album classique vocal en 2008 pour son album Âme, corps et désir. Karen Young n'a jamais refusé un défi musical, ayant chanté dans plus de 20 langues, passant de partitions impossibles avec la SMCQ, à des albums pour enfants; sa voix se retrouve sur plus de 40 albums.