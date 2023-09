L’art au service de la déstigmatisation

Danville — Depuis plus de 13 ans maintenant, la danvilloise Danouska Levesque est propriétaire de La Chaumière Enchantée, une ressource d’hébergement de type familiale destinée aux femmes vivant avec une déficience intellectuelle.

Passionnée d’exploration créative, Mme Levesque avait comme souhait de pouvoir faire vivre ce volet à ses cinq résidentes et l’intégrer dans leur quotidien. Or, depuis le mois de mars 2021, son souhait est réalisé. Alors que des ateliers d’arts plastiques sont dispensés au groupe, à raison d’une fois aux deux semaines, par l’artiste, massothérapeute et praticienne en soins ayurvédiques, Laurélou Hélie.

« Un mardi sur deux c’est particulier, alors que Laurélou vient faire des massages aux résidentes le matin et l’après-midi elle organise un atelier de création en arts plastiques, auquel j’agis moi aussi comme participante avec les filles. J’ai vraiment vu certaines d’entre-elles créer des choses vraiment bien et très surprenantes. L’idée est de les laisser aller dans la simplicité de leurs gestes et de les laisser s’exprimer. Je dois avouer qu’il y en a même une qui se démarque et qui est aussi bien meilleure que moi. », de confier Danouska Levesque avec un sourire dans la voix.

Voyant les bienfaits que cela apporte aux bénéficiaires, de même que l’interaction que cela a pu créer avec certaines personnes, la propriétaire a donc décidé d’amener son projet à un niveau supérieur.

Grâce à une subvention de plus de 10 000 $ reçue de la MRC des Sources et du ministère de la Culture et des Communications, par l’entremise du fonds Initiatives en développement culturel, La Chaumière Enchantée sillonnera la région. À compter de l’automne prochain, les municipalités de Saint-Adrien, Wotton, Danville et Val-des-Sources seront visitées avec des ateliers de créations immersives intitulés Vivre ensemble au cœur de nos différences où les gens seront invités à partager un espace de création avec les bénéficiaires de la RPA de Danville qui seront présentes.

« En attendant que notre projet d’ateliers nomades débute, j’ai eu envie d’approcher les gens du symposium, afin de voir s’il n’y aurait pas un intérêt de leur côté. Je dois dire que je suis très heureuse de l’ouverture dont fait preuve le C. A., car ils ont accepté de nous inclure à l’Espace du Carmel pour exposer les œuvres collectives de nos résidentes. Et cela tout en laissant place et libre cours à de petits ateliers de créations qui se dérouleront les vendredi 1 et samedi 2 septembre de 14 h 30 à 16 h. Je terminerais que ce genre d’activités est primordiale pour aider à déstigmatiser la déficience intellectuelle et la maladie mentale, tout en favorisant le contact humain et l’inclusion sociale, car ces personnes ont vraiment beaucoup à nous apprendre. Merci au Symposium des arts de Danville ! », de conclure Mme Levesque.