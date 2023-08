Le cirque est à l'honneur au centre-ville de Richmond

Richmond — Un après-midi Cirque est un événement circassien dédié à la jeunesse et aux familles du Val-Saint-François et particulièrement de la région de Richmond.

Composé de 3 ateliers (3 samedis) d’initiation aux arts du cirque et d’un samedi après-midi de performance continue au centre-ville de Richmond, l’événement est un premier contact d’importance de cet art avec les publics de la MRC du Val-Saint-François.

Dans son volet éducatif, il a pour vocation d’initier un public jeune à différentes pratiques et expressions circassiennes : jonglerie, aérien, jeu clownesque, équilibre, etc. Ces disciplines sont reconnues pour leur apport au développement de l’enfant : équilibre moteur, précision et discipline, expression artistique, travail en groupe, etc. Les deux dernières éditions ont montré un vif engouement des jeunes pour les disciplines du cirque (80 enfants inscrits chaque année et listes d’attente pour chaque atelier!).

Ces 3 ateliers permettent aux jeunes d’identifier leur discipline préférée en sélectionnant plus d’un atelier. Un samedi d’atelier additionnel sera ajouté si le budget le permet.

«Un Après-midi cirque» est un grand événement, rue fermée de performances «ambulatoires», où des professionnels du cirque de différentes disciplines occupent l’espace public de 13 h à 16 h. (17 h si le budget le permet). Un spectacle de nuit sera envisagé en fonction du budget.

Le thème de l’édition 2023 est la marionnette. Labocrackboom investira l’espace urbain avec une pièce de marionnettes géantes et le kiosque à musique de la place RT sera converti en théâtre d’ombres.

L’ensemble des commerçants de la rue Principale de Richmond et du milieu communautaire sera convié à l’organisation et à la participation à l’événement.

Classes de cirque permanentes

Un sondage sera proposé aux familles participantes afin d’évaluer la création d’une classe de cirque au Centre d’art de Richmond ou dans une école primaire de la région.Nous évaluons la possibilité d’offrir la formation aux enfants et aux parents afin de développer une relation ludique en famille après chaque atelier.

Cet événement unique dans notre région vise à s’implanter dans le paysage culturel de notre MRC. Il permet à notre rue Principale de s’afficher et à une jeunesse vivant en région éloignée d’accéder en famille à un événement stimulant et inspirant.

Enfin, il vise à s’inscrire durablement dans le paysage événementiel estrien au même titre que le symposium de Danville, le Festival des gourmands de Val-des-Sources, les Comptonales… de Compton, ou les Correspondances d’Eastman… https://www.quebecvacances.com/evenements-festivals_cantons-de-lest. En 2024, après trois ans d’existence de l’événement et de l’organisme porteur, nous pourrons accéder aux fonds de développement du tourisme via les festivals.

Déroulement

Samedi 2 septembre : Événement de cirque de rue «un après-midi cirque» au centre-ville de Richmond

Samedi 9, 16 et 23 septembre : trois après-midi de classe de cirque sur la place René-Thibault

Artistes et activités

- Théâtre acrobatique — «Hisse et Ho»

- Capitaine Barbotte — Un clown qui vogue dans sa chaloupe en racontant des histoires…

- Alexo & Bisha, maitres de cérémonies

- Lagarto : bulles géantes — ambulatoire et atelier

- Cirque de Sherbrooke — Site et atelier aérien

- KIWI la Clown et son équipe : maquillage

- Échasses — Capitaine Hisse

- Atelier de percussions par Batucadam

- Atelier de mandalas géants — Anne-Marie Dubreuil

- Groupe de percussions brésiliennes : Batucadam

- Jeu gonflable

- Kiosques de barbe à papa, de pommes d’amour, alimentaires tenus par des entreprises locales et - Ventes de rue des commerçants

- Bar sur place

- Village du Réemploi — MRC du Val-Saint-François