Journée des cordes : musique pour tous

Saint-Camille - Le dimanche 13 août prochain, au Centre le Camillois, la Journée des Cordes prend l’affiche pour une 7e édition avec une cinquantaine de choristes et musiciens professionnels et amateurs pour cet orchestre et chorale d’un jour à contribution volontaire qui attire chaque année de nouveaux participants et spectateurs!

Fondée en 2015 par David Lytle, musicien et compositeur professionnel de Danville, cette activité musicale participative offre à des musiciens amateurs et professionnels de partout au Québec l’occasion de jouer en formation d’orchestre sous la direction d’un chef réputé, et à faire découvrir au public les coulisses d’un concert professionnel. Les violonistes, altistes et violoncellistes volontaires travaillent depuis ce printemps les partitions des œuvres retenues, accessibles sur le site web dédié à l’événement, et se réuniront le 13 août prochain au matin pour une répétition privée suivie, dès 13 h, d’une répétition publique et du concert à 16 h 30. Aux instrumentistes se joignent, le jour-même ou en amont, des choristes volontaires de tous niveaux et tous âges. Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous.

La direction musicale est confiée à nouveau au chef Jean-Pascal Hamelin directeur musical de l’Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal, de l’Orchestre Symphonique des Jeunes du West-Island et du Choeur classique Vaudreuil-Soulangesqui. M. Hamelin dirigera des œuvres de Bach, Mozart, Grieg et Britten. La partie chorale mettra en vedette Welcome Soleil, de Jim et Bertrand (1977).

Arrangée pour l’occasion par M. Bernard Lamoureux, elle sera interprétée par le choeur d’un jour en présence de M. Bertrand Gosselin, parolier et compositeur du célèbre duo folk des années 70 et 80.

Cette chanson a été l’objet d’ateliers musicaux cet hiver avec les élèves de l’école primaire du Christ-Roi de Saint-Camille, dont plusieurs devraient se joindre à l’événement du 13 août!

Le public est donc invité, à travers cet événement intergénérationnel on ne peut plus immersif et joyeux, à titre de choriste ou de spectateur, à une célébration de la musique dans sa forme la plus inclusive. L’horaire précis des répétitions, les partitions et autres outils pour se préparer à cette journée exceptionnelle sont disponibles à l’adresse suivante : https://lesconcertsdelachapelle.com/concerts/gratuit-journee-des-cordes/