Une centaine de jeunes participent au tournage d’un concert-vidéo

Stoke — Plus d’une centaine de jeunes ont pris part au tournage du cinquième concert-vidéo de l’artiste Marie-Anne Catry, de Stoke.

Il s’agit du troisième volet de « L’enfance m’en chante » qui porte le titre de « La saison du soleil ».

« Bien que cette initiative débouche sur une finalité concrète et d’allure professionnelle, il s’agissait avant tout d’inviter les enfants à participer à des activités de chant choral qui ont eu lieu, depuis les derniers mois, dans différentes écoles sur l’heure du midi et après l’école, avec, pour la majorité des élèves, une expérience bonifiée par l’enregistrement final de leur voix en studio », raconte Marie-Anne Catry.

Quelques thèmes y sont abordés comme les pirates, les chaussettes perdues, la nature, le soleil, la mer et la détente.

Les jeunes participants proviennent de Stoke, de Saint-Camille, de Saint-Georges-de-Windsor et de Saint-Denis-de-Brompton.

« Le concept de concert-vidéo a commencé pendant la pandémie. Il n’y avait plus moyen de faire des concerts avec public. J’ai donc dû me réinventer. C’était une formule intéressante ; j’ai donc décidé de continuer avec les concerts-vidéos », soutient Mme Catry, en mentionnant que le projet a été soutenu par le ministère de la Culture et des Communications à travers son volet « Appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif ».

Le résultat sera diffusé pendant tout l’été sur plusieurs télévisions communautaires du Québec dont MaTV Sherbrooke/Granby et TVme Valcourt.

« Le concept général s’adresse à tout le monde, mais avec une attention particulière pour les aînés », précise l’artiste qui est multi-instrumentiste.

Comme collaborateurs, Marie-Anne Catry a pu compter sur le soutien de Marie Tison et Denis Clément, de Saint-Camille, comme assistants à la réalisation et accessoiristes. Ils personnifient aussi un couple de pirates.

« Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à prendre part au projet. Ça se voit à travers le produit final. Les jeunes étaient heureux de participer à cette aventure. Les enfants aiment bien qu’il y ait une finalité bien concrète au projet », affirme Mme Catry, qui se qualifie comme artisane de la chanson et médiatrice culturelle intergénérationnelle.

Plusieurs jeunes ont également pu faire l’expérience d’un studio d’enregistrement dans le cadre du projet.

Pour visionner le concert, il faut surveiller les publications sur le site : www.aupieddesmonts.com, sur la page Facebook « L’enfance m’en chante » ou bien celle de l’artiste Marie-Anne Catry.