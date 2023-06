Parole de sages : vidéos et balados pour contrer l’âgisme

Saint-Camille - C’est avec fébrilité que Culture aux aînés annonce le lancement de la quatrième saison de Parole de sages.

Depuis l’automne 2021, des vidéos et balados sont un espace d’expression des personnes aînées des MRC du Val-Saint-François et des Sources, un lieu pour communiquer leur sagesse.

Dans ces deux nouveaux épisodes, six aînés livrent des témoignages saisissants sur leur vision de la vie, dans le cadre d’une entrevue conviviale captée par le réalisateur Johan Gass. En résulte un puissant outil de lutte contre l’âgisme, une représentation rafraîchissante du vieillissement.

L’initiative coup de cœur Parole de sages est réalisée en collaboration avec des organismes qui œuvrent auprès des personnes aînées.

Ce printemps, en plus de faire équipe avec l’Association Townshippers’, Culture aux aînés s’est alliée à la coopérative La Brunante (Racine) et à Wales Home (Cleveland), deux milieux de vie pour aînés qui prouvent que la vie en résidence peut être stimulante, satisfaisante et riche.

« Au plus fort de la pandémie, les milieux de vie pour aînés n’ont pas toujours eu bonne presse, explique Marie Dion, directrice de Culture aux aînés. Or, beaucoup de beau s’y produit! Certains lieux se démarquent par la qualité des services, des activités et de l’atmosphère. Voilà ce que mettent en lumière ces épisodes. À leur façon, ces six personnes contribuent à la vitalité de leur milieu de vie et de leur communauté. »

Pour Joyce Booth, enseignante retraitée, 92 ans, l’essentiel est de tirer le meilleur profit de ce que la vie nous offre et de cultiver sa curiosité à l’égard d’autrui.

« Lorsque j’ai emménagé [à Wales Home], je me suis décidée à tirer le meilleur de cette situation. Je suis toujours intéressée à rencontrer de nouvelles personnes et à établir un contact avec celles qui semblent désorientées », confie-t-elle.

À 87 ans, Gaston Michaud, cofondateur de La Brunante, est persuadé que lorsque chaque individu s’épanouit à travers ses talents, la collectivité s’en porte mieux. Ce principe qu’il a mis en pratique à maintes reprises est l’un des ingrédients clés du succès de La Brunante.

« Si on n’attend rien de quelqu’un, il ne nous donnera rien, affirme-t-il. En découvrant, chez les individus, quelque chose de positif sur quoi miser, tu peux le mettre au monde. Au fond, mon rêve, c’est d’être un metteur au monde sur le plan des personnes, pour que chacun donne le maximum de ce qu’il est. […] Je pense qu’ainsi tout le monde va être heureux et la Terre va être meilleure. »