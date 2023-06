Lancement du livre Une parcelle de vie - Des pulsions d’Amour

St-Georges-de-Windsor — C’est le dimanche 4 juin prochain à 13 h 30, au sous-sol de l’église de St-Georges-de-Windsor, qu’aura lieu le lancement du premier livre de l’autrice Chantal J. Gagnon.

Intitulé Une parcelle de Vie — Des pulsions d’Amour, et publiée aux éditions Un Million de rêves, cette première œuvre littéraire est un recueil de textes poétiques de 274 pages.

Pourquoi publier ce recueil de textes poétiques ? Pour la nouvelle autrice, il s’agit « d’un rêve d’enfance tant convoité que je chérissais depuis plus de 50 ans. Ma main en a écrit, des mots, des phrases, des réflexions sur des bouts de papier, des Post-it, des cahiers de notes. Assise dans une balançoire, en auto ou en bordure du fleuve, j’ai laissé ma plume parler, décrire et dévoiler. Rendre tangible ce projet de jeunesse à 65 ans me prouve que peu importe l’âge, nos rêves sont à portée de main. Je suis fière de partager avec les lecteurs cette réalisation. Je souhaite que la lecture de ce premier livre vous entraîne dans un monde de multiples ressentis et ravive votre soif de persévérance. »

S’offrir une dose d’inspiration en cadeau tout en contribuant à une bonne cause. À chaque livre vendu, 2$ sera remis au Centre des Femmes « Le point d’ancrage » de Val-des-Sources.

Madame Gagnon vous invite au lancement du 4 juin. Confirmer votre présence au courriel : [email protected].