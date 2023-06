Le BEAM dépose son rapport annuel 2022

Saint-Adrien — Le Conseil d’administration du BEAM a récemment entériné le rapport annuel 2022 de l’organisation. La dernière année a été marquée par un bon nombre de tournages dans la région menant à des retombées économiques de 6,3 M$, par un nouveau projet de réhabilitation d’église à Waterloo, mais aussi par des défis importants concernant le financement du volet Bureau du cinéma et de la télévision en Estrie.

FAITS SAILLANTS 2022

Nombre de membres et provenance

Le BEAM a connu une légère hausse de ses membres à la hauteur de 18 %, passant de 219 membres en 2021 à 270 en 2022. De ce nombre, 72 % d’entre eux demeurent en Estrie, majoritairement à Sherbrooke (31 %) et dans la MRC des Sources (21 %). La grande majorité des membres travaillent dans le secteur audiovisuel et multimédia (73 %) alors que les autres membres sont dans la catégorie Hub créatif (13 %) et Entreprise (14 %).

Tournages et dépenses de production en Estrie

Le BEAM a été en mesure de répertorier plus de 80 projets tournés dans la région estrienne cette année. La majorité (44 %) de ces tournages étaient des vidéos corporatives, web ou publicitaires, alors que les projets cinématographiques comptent pour 19% des tournages.

Les MRC de Sherbrooke (31 %) et des Sources (24 %) ont été les plus visitées dans le cadre de ces tournages. Selon les informations obtenues, les retombées économiques liées aux dépenses des tournages avoisineraient les 6,3M$. Il s’agit de dépenses en hébergement, en nourriture, en location de lieux de tournage, en location d’équipements, en main-d’œuvre estrienne et en dépenses diverses et connexes à l’industrie.

À noter que ces données ont été comptabilisées à partir des informations fournies par certaines productions, mais ne constituent pas un portrait complet.

Quelques plateaux de tournage majeurs en 2022 :

Des hommes, la nuit (Anh Minh Truong - Long métrage 100% estrien, sorti au cinéma en avril 2023) Tourné dans 5 MRC estriennes

Bon Matin Chuck (Jean-François Rivard - Série télé bientôt disponible sur CRAVE) Tourné à Sherbrooke

La Meute (Anne Émond - Long métrage prévu pour l’automne 2023) tourné dans la MRC de Brome-Missisquoi

Les Bombes(Kim Lévesque-Lizotte - Série télé disponible à Série Plus) tourné à Orford Musique dans la MRC de Memphrémagog

Les joyeux patenteux et Vite pas Vite (Productions du 13e - Émissions jeunesse diffusées à Radio-Canada) Tourné en majeure partie dans la MRC des Sources

Sollicitation et propositions de projets

À titre de membre du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), Le BEAM reçoit des demandes de la part de productions nationales ou internationales qui sont à la recherche de lieux de tournages. En 2022, Le BEAM a fourni plus de 75 dossiers de candidatures, dont 58% à des productions d’envergure internationale. L’avenir saura nous dire si ces démarches auront été fructueuses. À noter également que plus de la moitié de ces demandes de dossiers sont parvenues directement au BEAM, sans passer par la plateforme du BCTQ. C’est donc dire que les contacts que Le BEAM a su établir avec les recherchistes de lieux de tournage au fil des ans portent leurs fruits et sont d’une importance capitale dans la consolidation de la région comme plaque tournante de l’industrie.

Travaux et occupation des espaces

Maintenant que les phases majeures de travaux pour la bonne tenue des activités de l’église de Saint-Adrien sont presque terminées, Le BEAM travaille à la revitalisation de l’église Saint-Luke en collaboration avec la Ville de Waterloo. Grâce à une aide financière de la Ville de Waterloo et de la MRC de la Haute-Yamaska, Le BEAM pourra étendre ses activités dans la Haute-Yamaska et se rapprocher de la MRC de Brome-Missisquoi afin de couvrir un plus grand territoire.

Hub créatif et studio d’enregistrement

Plusieurs activités, événements et enregistrements ont eu lieu au BEAM en 2022. Notons entre autres la composition de la trame sonore du film américain NOT OKAY, l’enregistrement de l’album en hommage à Renée Martel, C’est notre histoire, le spectacle de Catherine Major et le tournage de l’émission spéciale Marjo Amoureuse. Le BEAM a également été l’hôte du tout premier Sommet des Forces Fraîches en septembre, mais aussi de 2 camps créatifs s’étendant sur plusieurs jours soit le camp d’écriture pour compositeur.trice.s de musique à l’image (en collaboration avec la SPACQ) ainsi que le camp Le Foyer, où 15 artistes ont cocréé plusieurs chansons originales.

Un avenir incertain pour le volet Bureau du cinéma et de la télévision de l’Estrie (BCTE)

Malgré ces résultats satisfaisants, Le BEAM se trouve actuellement à la croisée des chemins en ce qui concerne la poursuite de ses activités du BCTE. Contrairement aux autres bureaux du cinéma régionaux du Québec, Le BEAM ne reçoit aucun soutien financier aux opérations de la part des institutions régionales et municipales. Il est donc forcé de soutenir ses efforts de promotion territoriale grâce aux revenus autogénérés. Il importe de faire valoir l’importance de l’industrie du cinéma et de la télévision comme un réel moteur de développement économique aux municipalités et autres instances régionales, faute de quoi les acquis des cinq dernières années pourraient prendre un sérieux recul.