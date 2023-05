Actualités-l’Étincelle — Le 5 mai dernier marquait une date des plus importantes pour la chanteuse Véronique Pelletier, alias Véro, alors que sortait officiellement sur les plateformes numériques, Souffle d’été, un tout premier extrait provenant de son matériel original.

Il s’agit évidemment d’un rêve qui se concrétise pour la chanteuse originaire de Wotton.

Autodidacte, elle s’adonne à la musique depuis plus de 20 ans déjà et sillonne non seulement les scènes québécoises en compagnie de ses partenaires de band de reprises, en plus d’en avoir foulé quelques autres ailleurs sur la planète.

Cette toute première autoproduction est une chanson [… de road trip, qui incite à l’été] comme le décrirais elle-même l’artiste.

Au cours des trois minutes dix secondes que déroule la chanson, Véro nous amène à l’aventure où l’évasion et la légèreté son synonyme de bien-être pur et simple.

Continuant tout de même à rouler sa bosse musicale avec ses comparses de longue date, Véro Pelletier ne cache pas son désir de voir quelques autres compositions potentielles se joindre à celle-ci sur un éventuel EP.

« J’ai débuté la musique au secondaire et depuis ce moment, je ne fais que m’amuser et profiter pleinement des situations que m’offre le monde de la musique. C’est d’ailleurs lors d’un passage à l’école nationale de la chanson de Granby en 2016-2017 que j’ai croisé celui qui allait devenir le réalisateur de Souffle d’été, soit Marcus Quirion, artiste et propriétaire du studio Bolo Tie, situé à Coaticook. », de relater l’artiste.

Véro confiait également que ce dernier a d’ailleurs participé aux arrangements de la chanson en jouant de la guitare acoustique, alors que Jean-Philippe Dumas est à la basse, Sébastien Michel à la batterie et son fidèle acolyte, Pierre-André (Pium) Nadeau à la guitare.

Il faut dire que la chanson connait un très bel accueil depuis sa sortie et continue de gagner en popularité, certainement à la grande satisfaction de la chanteuse et de toute sa région natale.