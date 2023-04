Des trains en miniature au Musée de l’ingéniosité

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a inauguré le 6 avril sa toute nouvelle exposition temporaire Train, transporteur de rêves : un monde en miniature.

Réalisée par Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal avec la participation d’Exporail, le Musée ferroviaire canadien, elle sera présentée pendant un an au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier.

Depuis l’avènement de la locomotive à vapeur au 19e siècle, le train est synonyme de développement et d’ouverture sur le monde. Il évoque l’esprit d’aventure et de découvertes et des souvenirs reliés à des rencontres, des départs ou des retrouvailles sur le quai d’une gare. Le train rappelle aussi l’un des premiers jouets de l’enfance, et pour certains jeunes et moins jeunes, il fait l’objet d’une véritable passion !

Le Musée vous invite à voyager dans l’univers de Train, transporteur de rêves : Un monde en miniature, une exposition captivante sur le monde des trains miniatures. Depuis son invention, le train est sans contredit un de ces objets que l’homme reproduit sans cesse, sous toutes ses formes, des simples jeux pour enfants jusqu’aux maquettes fidèles. Cet univers du jeu ouvre sur notre identité, notre enfance et notre ouverture au monde des voyages et de la technologie.

Voyez le fameux petit train du magasin Dupuis & Frères, admirez la maquette d’un réseau ferroviaire en action, découvrez les trains de jardins à vapeur vive, observez un réseau de train miniature pouvant être transporté dans des valises et plus encore !

Situé à Valcourt, dans la région des Cantons‐de‐l’Est, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier démontre aux visiteurs que la créativité, l’ingéniosité, l’invention et l’innovation sont à la portée de tous ! Le Musée s’active à inspirer les générations futures et à remplir une mission culturelle et éducative. Pour obtenir tous les renseignements (tarifs, horaires, etc.), consultez le site Web de l’institution.