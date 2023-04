Hakim Nbigui veut séduire l’Estrie avec ses chansons

Windsor — Hakim Nbigui est originaire de Windsor. Il y demeure toujours. Avec sa voix et ses chansons, il entend, dans un premier temps, séduire l’Estrie.

D’ailleurs, à l’occasion de la fête des Mères, le chanteur sera en spectacle le 13 mai prochain, dès 20 h, à la Poudrière.

« Je suis de style crooner. Il y aura un peu de tout, dont du Elvis et du blues. Je veux chanter pour rendre les gens heureux. Et quand je chante et que je fais de la musique, c’est là que je me sens le mieux », affirme Hakim Nbigui.

Il aime aussi l’opéra et la musique classique. « Mon objectif, c’est d’avoir des chansons originales. Nous travaillons là-dessus présentement. Nous nous entourons de musiciens talentueux pour pouvoir présenter », soutient le chanteur de Windsor.

Il a grandi dans une famille où la musique tenait une place importante. Entre un père Marocain et une mère québécoise, la diversité musicale était au rendez-vous.

Graduellement son oreille s’est formée à la justesse des notes et il a développé des goûts qui sont pour le moins éclectiques.

Progressivement, il réussit à trouver sa voix et les genres musicaux qu’il affectionne tout particulièrement. Il a un penchant pour Elvis et The Beatles, mais aussi pour les pièces rétro.

Il vise à gagner sa vie en chantant. « C’est mon objectif. Je n’ai jamais suivi de cours. C’est devenu une véritable passion pour moi. Dans mon entourage, il y a des gens qui pourront me fournir des textes et de la musique », de dire l’artiste.

D’autre part, il excelle aussi dans le « style crooner », soit Frank Sinatra, Ricky Nelson, Dean Martin, Harry Connick Jr. et plusieurs autres. Ce qui lui plait par-dessus tout, ce sont les balades qui parlent d’amour.

Selon lui, ce sont ses petits côtés nostalgique et romantique qui ressortent au travers de ces ballades qu’il interprète. Cela ne l’empêche pas d’exécuter des pièces plus rythmées avec brio et d’y mettre toute son énergie.

Une des particularités de sa voix vient du fait que l’extension de sa gamme vocale, alliée à une rare habileté de passer sans effort du ténor au baryton, et cela en fait un chanteur d’exception.

De plus, il réussit à nous faire ressentir toutes les émotions requises par les chansons qu’il interprète avec une aisance peu commune. Sa voix est chaude et enveloppante à souhait.

Tout ce qui lui importe, c’est de pouvoir chanter, chanter et encore chanter. Fort de son expérience de la scène acquise ces dernières années, Hakim est prêt à s’embarquer dans une carrière qui lui permettra de vivre son rêve tous les jours.