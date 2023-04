Un premier atelier de création réalisé à La Mitaine

Val-des-Sources - Cet hiver, une dizaine de participant.es provenant de Val-des-Sources, Danville, St-Adrien, Saint-Camille et… Orford ont eu l’occasion d’exercer leur créativité dans le cadre enchanteur de La Mitaine, ancienne église St. Andrews sur la rue Jeffrey.

Ce sont les artistes Emmanuelle Calvé, Nadia Cicurel, Fanny Tousignant et Michel Bachelet, tous issus des environs, qui ont initié ce processus afin de lancer les activités artistiques souhaitées dans l’espace. Issus principalement de la danse, du théâtre, de la marionnette et des arts visuels, les quatre comparses ont proposé un processus de création interdisciplinaire et accessible à tous, dans une approche intergénérationnelle.

Le but de cet atelier, qui s’est déroulé les dimanches matins durant dix semaines, était d’explorer le parcours historique de La Mitaine par la réalisation d’une courte mise en scène, interprétée par les participant.es.

Si la recherche s’est d’abord intéressée à la forêt avant la construction de la bâtisse, elle s’est ensuite dirigée sur l’église comme telle, la mine qui a motivé son existence, puis les organismes communautaires qui l’ont occupée plus tard.

Les tableaux vivants, co-créés avec le groupe, s’ouvraient sur le rêve collectif servant à penser le lieu et son renouvellement d’aujourd’hui. L’éveil à cet imaginaire a pris la forme d’une libellule géante, que tous.tes étaient en mesure de manipuler.

Lors de la dernière rencontre, le dimanche 26 février, des proches des participant.es ont eu l’occasion d’assister au déroulement des cinq tableaux, se faisant témoins du chemin parcouru. Les participant.es et artistes initiateurs sont ressortis nourris et ravis de l’expérience, qui mêlait rencontre humaine et expression artistique.

De nouvelles surprises sont déjà en gestation afin de poursuivre le bel élan de vitalité artistique et communautaire né cet hiver à la Mitaine !

Par Fanny Tousignant, artiste co-initiatrice du projet