Les grands succès virent country pour Pascal Castonguay et le groupe MiRebelle

Val-des-Sources — Membre du trio country musical MiRebelle, anciennement connu sous le nom de Reel Country Band, le valsourcien d’origine, Pascal Castonguay, foulera à nouveau les planches du Vieux Clocher de Magog le dimanche 26 mars prochain à 15 h, à l’occasion du lancement du nouvel album du groupe.

Flanqué de ses bons amis Johanne Provencher et Pierre Côté, le chanteur, guitariste et bassiste, habitera la scène pendant 90 minutes, période durant laquelle le trio musical présentera les pièces de son nouvel EP 100 % francophone.

Cet album, mixé par le talentueux Matt Harris à ses studios de Los Angeles, comportera six grands succès populaires revus à la sonorité country. Lors d’un entretien téléphonique, en compagnie de Johanne Provencher, Pascal nous mentionnait qu’en plus des nouvelles chansons, le spectacle comporterait également un medley de certaines parmi celles qui étaient sur l’album du Reel Country Band.

« Nous avons une soirée remplie de surprises et où le plaisir sera assurément au rendez-vous. Pierre, Johanne et moi collaborons depuis plus de 20 ans et je pense que l’on peut dire que notre amitié et notre grande complicité transpire sur scène, ainsi que dans nos différents projets. », de relater le musicien.

Deux premiers simples de l’album est actuellement disponible à l’écoute et il s’agit de reprises des célèbres tubes Bye Bye mon Cowboy de Mitsou, ainsi que ¨Tension Attention de Daniel Lavoie.

« Ce n’est certainement pas un hasard de retrouver ces titres-là sur l’album, car nous voulions vraiment remettre à l’avant-plan des chansons datant de plusieurs années, qui nous plaisent et qui ont assurément connu leur part de succès », mentionne pour sa part Johanne Provencher.

Cette dernière nous confia également avoir reçu d’excellents commentaires de la part de Mitsou Gélinas en lien avec la version MiRebelle de sa chanson.

Questionné à savoir pourquoi un changement de nom pour le groupe, les deux artistes confièrent que le fait de se tourner davantage vers la musique francophone, cela devenait un peu comme une normalité d’avoir une nouvelle appellation à connotation française, mais qui se prononce tout de même bien en anglais.

« Nous trouvions intéressant le principe de nous tourner vers un nom de ville, un peu à la mode américaine comme les groupes Chicago ou Boston par exemple. Or, le nom de Mirabel, remodelé avec notre côté légèrement rebel, nous a finalement amenés à adopter le nom de MiRebelle. », de poursuivre la chanteuse.

« Nous avons une équipe de musiciens extraordinaires qui nous accompagnent sur scène, ce sont des amis de longue date et c’est une chance pour nous qu’ils continuent de nous suivre dans nos aventures musicales. », de conclure Pascal Castonguay.

On rappelle donc que le lancement de l’album et premier spectacle officiel de celui, sera présenté le 26 mars prochain au Vieux Clocher de Magog à compter de 15 h et que quelques billets sont encore disponibles pour ceux et celles qui aimeraient assister à l’évènement, qui promet d’être fort en émotions.