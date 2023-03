Une fête celtique au Centre d’art de Richmond

Richmond – Dans le cadre du Festival du patrimoine irlandais, une grande fête celtique se déroulera, le 18 mars, dès 19 h 30, au Centre d’art de Richmond.

Les personnes présentes auront droit à un programme double : dans un premier temps, un trio sans nom livrera le spectacle Slainte Mhaith. Après quoi, les spectateurs assisteront à la performance du groupe Solstice.

« Mon pied d’entrée dans l’art traditionnel, c’est la musique irlandaise. Avec le Festival du patrimoine irlandais, ça nous a donné le goût d’explorer et d’aller faire un tour dans l’histoire pour le partager de la façon dont nous nous exprimons à travers l’art », raconte Donald Dubuc, membre du trio présentant de spectacle Slainte Mhaith.

Ce n’est surtout pas une conférence, mais les gens présents seront invités à suivre le chemin d’une famille qui part d’Irlande et qui fait le trajet pour se rendre jusqu’ici aux abords de la rivière Saint-François. Il y a une partie qui est historique, mais aussi nous allons dans la musique, dans la chanson et dans les contes. C’est en fait un voyage folklore-historique. Ce n’est pas académique », soutient M. Dubuc.

Ainsi, les spectateurs seront invités à prendre part à un voyage dans les années 1800 et 1900 basé sur des écrits et sur des témoignages. « Avec ça, nous avons façonné une histoire de gens qui ont existé et qui ont suivi un chemin. Nous avons adapté le tout pour mettre en valeur certains personnages et certains événements de la région », mentionne-t-il.

Bien sûr, à l’intérieur de la prestation, il y aura des chants, des contes et de la musique traditionnelle irlandaise, « Tout ça dans une heure de spectacle », précise le joueur de flute irlandaise et de conteur du trio.

Après quoi, c’est le groupe Solstice qui prendra la relève…