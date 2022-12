Boulv’Art Saint-Camille récipiendaire du prix Développement Culturel 2022

Saint-Camille - Tel qu’annoncé au cours des dernières semaines, Boulv’Art Saint-Camille était en lice à titre de finaliste, au prestigieux prix Développement Culturel du Conseil de la Culture de l’Estrie.

C’est donc une belle nouvelle qui attendait l’organisme camillois lors de la soirée L’Apéro Culturel, présentée le 7 décembre dernier à la Maison du cinéma de Sherbrooke, alors que ces derniers se sont vu remettre la distinction convoitée.

Ce sont donc, Mme Chantal Boulanger (coordonnatrice) et M. Jean-Pierre Harel (idéateur), qui ont fièrement accepté les honneurs, en lien avec le projet La Route des concerts.

La note de presse émise par le Conseil de la Culture de l’Estrie faisait notamment état de commentaires du jury envers les récipiendaires et leur projet porteur. « Mettre toute la richesse du patrimoine estrien au service de la beauté ! L’initiative du projet La route des concerts témoigne de façon exemplaire d’une démarche structurante pour le milieu de la musique classique par une programmation de concerts valorisant tant le travail d’artistes de renom que celui de la relève et qui se manifeste un peu partout sur le territoire. La passion des instigateurs trouve ainsi un véhicule de choix pour se partager et se propager », ont souligné les membres du jury réunis par le Conseil de la culture de l’Estrie.

Rappelons que les finalistes à ce prix cette année étaient : la compagnie de danse SURSAUT et les Productions Muses et Chimères. Ce prix, assujettie d’une bourse de 1000 $, est décerné à un OBNL culturel ou à une coopérative culturelle qui, grâce par l’entremise d’initiative marquante et innovante, a su contribuer au développement des arts et de la culture en Estrie.

Le journal Actualités L’Étincelle désire prendre quelques instants, afin d’adresser ses plus sincères félicitations à l’ensemble des membres de l’organisme culturel local, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans le projet La Route des Concerts.