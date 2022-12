Mélanie Poirier a fait vivre une expérience artistique aux jeunes de l’école de Durham-Sud

Durham-Sud - Suite à une collaboration entre la SSJB Durham-Sud/Lefebvre et l’école Notre-Dame, la Galerie MP tresart a accueilli les élèves de 3e année dans le cadre d’une activité animée par Mélanie Poirier.

En effet, le 4 novembre dernier, une quinzaine d’enfants étaient accompagnés de l’enseignante Maryse Paquin. L’idée de l’artiste multidisciplinaire était de faire vivre une expérience artistique en faisant une visite guidée de l’exposition Les couleurs de la liberté. Les jeunes devaient trouver un ou plusieurs coups de cœur et inscrire le titre de l’œuvre avec les explications justificatives.

« Coup de cœur : Lune bébé Louis de la photographe Micheline Potvin. Je l’ai choisi parce que je la sens libre dans le ciel et que c’est la moitié d’une lune. Elle est vraiment belle », Karidja Diomandé

« Coup de cœur : Les jaseuses de la photographe Claire Cossette, car elle me fait penser à la nature et la nature me fait penser à la liberté parce que quand je marche sur le gazon je me sens libre », Florence

« Coup de cœur : Célébration d’Alain Paré. J’ai aimé Célébration parce qu’il y a beaucoup de couleurs qui libèrent de la joie. On dirait que les couleurs ont poussé très fort pour sortir de leur endroit », Jacob Roy

« Coup de cœur : Les couleurs de la liberté de Myriam Bussière. Je l’aime parce qu’il y avait beaucoup de créativité et d’amour. Il y a de la liberté, car le camion est seul en route. » Maely

« Coup de cœur : Le rêve de liberté en violet de Nathalie Landry. Moi je trouve que rouler c’est d’être libre. C’est une caravane violet et blanche. Elle est très grande », Mélia Dénommé.

Rappelons que Mélanie Poirier a comme mission de démocratiser l’art et la poésie et que cette activité fut rendue possible grâce au soutien financier de la SSJBCQ.

La Galerie MP tresart est située au 220 rue Hôtel-de-Ville à Durham-Sud. Les heures d’ouverture sont : vendredi : 19 h - 21 h, le samedi/dimanche : 11 h - 17 h et sur rendez-vous la semaine. L’entrée est gratuite.