Spectacle intergénérationnel : Château Le Bel Âge et l’école St-Philippe

Windsor - Mercredi le 19 octobre 2022 à 13h30, un spectacle du duo clownesque Alexo et Bisha accompagné du musicien Benoît Converset est offert à un groupe de résidents du Château Le Bel Âge et une classe de 3e année de l’école St-Philippe de Windsor.

Suite à cette rencontre intergénérationnelle les résidents du Château Le Bel Âge seront invités à vivre des ateliers sur le thème du cirque. Les élèves de l’école St-Philippe seront jumelés à un résident afin de correspondre par écrit spécifiquement avec eux pour le temps des fêtes.

Le Vent dans les Arts est un OBNL basé à Maricourt qui se spécialise en offre culturelle et artistique pour les personnes âgées, notamment celles résidant sur le territoire du Val St-François. Depuis le début de l’épreuve pandémique, les personnes aînées ont souffert d’isolement et de solitude prolongée. Les enfants ont été privés de visiter leurs proches âgés ce qui a eu pour effet d’éloigner ces deux pôles de notre société. Nous souhaitons leur offrir un moment de « reconstruction sociale » heureux. Le simple fait d’assister à un spectacle de cirque et de musique permet aux gens vivants en résidence de se regrouper et de vivre une expérience légère et positive en présence des enfants, qui eux à leur tour bénéficient de la présence des aînés dans leur réalité et brise l’âgisme.

Collaborateurs et Partenaires

C’est grâce au soutien important de la Ville de Windsor et la collaboration étroite avec le Château du Bel âge de Windsor que Le Vent dans les Arts peut poursuivre sa mission auprès de cette précieuse clientèle. Sans oublier le soutien du Gouvernement du Québec qui permet ces actions culturelles dédiées aux personnes aînées de notre territoire.