Janie Faucher signe le recueil Amertume de sentiments

Saint-François-Xavier-de-Brompton – L’auteure Janie Faucher a lancé, samedi dernier, au Café Fabulé, son premier recueil de poésie Amertume de sentiments.

Avec ce recueil de poésie, elle a rassemblé des écrits marquants des dernières années retravaillés ; elle en a écrit de nouveaux pour concevoir son recueil.

« Lire Amertume de sentiments, c’est se plonger dans un voyage d’émotions, de la chute jusqu’à la guérison. On y retrouve toutes sortes de sujets, comme le désespoir, les relations toxiques, la santé mentale, l’amour, la guérison, l’espoir, l’amour de soi et le lâcher-prise », résume l’auteure du recueil.

Avec ce livre, elle peut voir le chemin qu’elle a fait, comme écrivaine, mais aussi comme personne. « Je me vois grandir et tranquillement guérir au travers des pages de mon livre », ajoute-t-elle.

L’auteure a commencé à écrire en 2015. Elle a d’abord créé une page Facebook pour partager ses écrits dans l’anonymat. Rapidement, une communauté s’est rassemblée sur cette page.

« J’ai réalisé que mes écrits faisaient du bien à d’autres personnes. Il y a des gens qui comprenaient mon mal-être et qui se retrouvaient dans mes mots », souligne Mme Faucher, qui souhaite devenir travailleuse sociale.

Elle a ensuite décidé de cesser d’écrire dans l’anonymat. D’ailleurs, le titre de son livre vient de son ancien pseudonyme d’écriture : Amertume de sentiments.

Janie Faucher s’est tournée vers le processus d’autoédition pour diffuser ses écrits.

« J’ai vu beaucoup de jeunes poètes s’autoéditer en France et j’y trouvais beaucoup d’avantages ; donc, je me suis dit : pourquoi pas ? J’ai effectué des recherches et KDP Amazon était la plateforme qui correspondait le plus à mes attentes. De plus, il n’y a aucuns frais et c’est très accessible », raconte Mme Faucher.

L’image sur la couverture du recueil ainsi que les illustrations ont été réalisées par Lawrence Savoie.