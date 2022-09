La tournée des villages de RAVIR

Saint-Georges-de-Windsor - Ravir vous invite à participer à La tournée des villages, une programmation gratuite truffée de spectacles musicaux, de conte et d’ateliers d’art qui se déploieront pendant les journées de la culture.

Du 29 septembre au 2 octobre, la tournée artistique mettant en vedette des artistes de Ravir s’arrêtera dans plusieurs municipalités de la MRC des Sources pour offrir deux volets de sa programmation: l’un de jour et un autre en soirée.

Volet de jour : Conte et ateliers à Wotton et à Saint-Georges-de-Windsor

⁃ Conte musical interactif d’inspiration autochtone avec Patrick Therrien

⁃ Ateliers mains à la pâte : création d’épouvantails avec Yvonne Barreau-Fein et peinture de drapeaux de souhaits avec Erika Eggena Des rendez-vous pour fertiliser l’imaginaire! Volet de soir : Spectacle musical - à Saint-Camille, Saint-Adrien et Danville

⁃ En première partie avec Wistiti et Mister Bobby qui revisite les standards jazz, reggae et bossa et en deuxième partie avec la chorale Dudilid’Ham dirigée par Shanti Legault qui offre un répertoire de musique du monde. De quoi vous faire rêver et vous donner le goût de chanter!

Du 29 septembre au 2 octobre

La tournée des villages débute par son volet soirée le jeudi 29 septembre à 19 h alors que le P’tit Bonheur de Saint-Camille présente le spectacle musical de Wistiti et Mister Bobby et de la chorale Dudilid’Ham. Le vendredi 30 septembre à 20 h, c’est au tour de La Meunerie de Saint-Adrien d’accueillir ce fabuleux spectacle musical et c’est le samedi 1er octobre à 20 h au Hall de Shipton de Danville que Wistiti et Mister Bobby ainsi que la chorale Dudilid’Ham offre leur troisième et dernière représentation de la programmation du volet soirée de La tournée des villages.

La tournée des villages se poursuit avec son volet de jour en offrant conte et ateliers au centre multifonctionnel de Wotton le samedi 1er octobre de 13 h à 17 h ainsi qu’au marché public de Saint-Georges-de-Windsor le dimanche 2 octobre de 10 h à 14 h.

Cette tournée est réalisée grâce au support financier de La MRC des Sources, des municipalités participantes et de Ravir.