La communauté célèbre le 40e anniversaire du Centre d’art de Richmond

Richmond — Lors d’un 5 à 7 commémoratif, près de 200 personnes ont célébré, le jeudi 8 septembre, le 40e anniversaire du Centre d’art de Richmond.

« Ce qui nous réunit ici ce soir, c’est l’amour de la culture et du patrimoine bâti ainsi que l’amour de cet organisme qui depuis 40 ans dessert la communauté en musique. Bonne fête Centre d’art de Richmond », a lancé, d’entrée de jeu, Caroline Ferland, présidente par intérim du Centre d’art de Richmond.

L’histoire du Centre d’art a commencé de façon très difficile. L’éventuelle démolition du couvent Mont-Saint-Patrice était bien réelle. L’intelligence et le travail acharné des premiers artisans auront permis de surmonter diverses difficultés qui pouvaient paraître, à première vue, insurmontables.

« Le Centre d’art est un joyau inestimable pour les gens de Richmond et pour tout le Val-Saint-François. Que ce soit au niveau des concerts, des pièces de théâtre, des chansonniers, des comédiens et des artistes de tout le Québec, et même au-delà des frontières, vous avez su être un ambassadeur important pour notre région. J’aimerais aussi souligner le travail des bénévoles qui se donnent corps et âme à la tâche depuis les premières heures du Centre d’art », souligne Gérard Tremblay, conseiller municipal à la Ville de Richmond.

Selon plusieurs, le Centre d’art de Richmond éveille chez les citoyens un véritable sentiment d’appartenance.

« Le Centre d’art de Richmond est un lieu qui passionne, qui anime et qui rassemble. Il y a une belle programmation. C’est un lieu chargé d’histoire. C’est une équipe dévouée qui saura sans aucun doute contribuer au développement de la Ville de Richmond et à son rayonnement », affirme Julie Bonnet, conseillère, communication et vie associative chez Desjardins, partenaire majeur du 40e anniversaire du Centre d’art de Richmond.

« Ça fait quarante ans que ça dure et ça va durer encore longtemps. Je ne pensais pas rencontrer autant de monde ce soir. Le meilleur est à venir. Nous avons vécu deux années extrêmement difficiles. Les arts et la culture, c’est le remède le plus efficace pour l’âme. Ce soir, c’est le succès de la région de Richmond ainsi que des arts et de la culture que nous soulignons », de dire André Bachand, député de Richmond.

« Je tiens à dire à tous les artisans qui ont tenu le fort durant quarante ans, à tous les élus municipaux, à tous les partenaires financiers, le rôle d’une maison de la culture et des arts dans une communauté sont essentiels », soutient Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska.

Bien sûr, lors de ce 5 à 7, les personnes présentes ont eu droit à des prestations musicales…